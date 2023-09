Entain souffre du durcissement réglementaire sur les paris outre-Manche

Les nuages s’accumulent sur le groupe britannique Entain. Le spécialiste des jeux d’argent a lancé lundi un avertissement sur ses résultats trimestriels et annuels dans un contexte de durcissement de l’environnement réglementaire sur le marché des paris en ligne, en particulier au Royaume-Uni. L’objectif du gouvernement britannique consiste à limiter le plafond des paris sur internet et à renforcer le contrôle de la solvabilité des joueurs. Une nouvelle taxe sera également prélevée sur les entreprises du secteur pour financer l’éducation et le traitement des joueurs compulsifs. Le groupe mentionne en outre une progression de l’activité inférieure à ses attentes en Italie ainsi qu’en Australie.

Au troisième trimestre 2023, le propriétaire des boutiques de paris Ladbrokes et Coral table en conséquence sur un repli de ses revenus issus des jeux en ligne à hauteur «d’un pourcentage élevé à un chiffre» en données pro forma. Pour l’ensemble de l’exercice en cours, le recul de cette activité devrait rester inférieur à 5% sur cette même base. Il anticipait auparavant une croissance annuelle de son chiffre d’affaires de l’ordre de 5% pour les jeux en ligne à périmètre constant et d’environ 10% en incluant les acquisitions de STS Holdings en Pologne et d’Angstrom Sports aux Etats-Unis, opérations qui devraient être menées à bien au second semestre 2023.

Entain confirme néanmoins sa prévision d’un excédent brut d’exploitation annuel compris entre 1 milliard et 1,05 milliard de livres grâce à «une bonne maîtrise de ses coûts d’exploitation».

Un accord de poursuite différée toujours en suspens

L’action a clôturé la séance sur une chute de 12,2% à 927,2 pence, au plus bas depuis septembre 2020. Après les changements significatifs déjà réalisés au sein du groupe en trois ans, notamment en matière de gouvernance, «nous avons l’intention d’accélérer les initiatives destinées à générer une croissance organique pérenne, d’accroître nos marges et de capitaliser sur le potentiel du marché américain, ce qui générera à long terme un retour adéquat à nos actionnaires», a déclaré Jette Nigaard-Andersen, directrice générale d’Entain, citée dans le communiqué.

Selon les analystes de Jefferies, «un recentrage du groupe vers une meilleure allocation de son capital pourrait déboucher sur des ambitions réduites en matière de croissance externe». Entain fournira de plus amples détails sur la simplification de son organisation le 2 novembre prochain.

Il négocie par ailleurs avec la justice britannique un accord de poursuite différée (‘deferred prosecution agreement’ ou DPA) pour mettre fin à une enquête visant son ancienne filiale en Turquie, dont il s’est séparé en 2017. Cet accord permet la suspension des actions engagées en contrepartie du paiement d’une amende. Le groupe, qui espère obtenir un aval judiciaire sur cette procédure durant les prochains mois, a indiqué en août avoir passé à ce titre une provision de 585 millions de livres (675 millions d’euros), montant dont le règlement serait étalé sur une période de quatre ans.