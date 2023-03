Engie remporte les droits pour un parc éolien flottant au large de la Californie

Le fournisseur de gaz et d'électricité Engie a annoncé jeudi avoir remporté les droits sur une zone maritime située au large de la Californie afin d’y construire un parc éolien flottant d’une capacité de 2 gigawatts (GW).

Les droits sur ce site de 325 kilomètres carrés situé au large de Morro Bay, dans le sud de la Californie, ont été reportés par Ocean Winds, une coentreprise détenue à parts égales par Engie et EDP Renewables, et son partenaire Canada Pension Plan Investment Board, via leur coentreprise Golden State Wind, a indiqué Engie dans un communiqué.

Ce parc devrait produire «assez d'énergie pour alimenter l'équivalent de 900.000 foyers», a indiqué Engie.

150 millions de dollars

La zone sur laquelle Engie a obtenu des droits est l’un des cinq lots attribués lors d’enchères organisées pour l’Etat de Californie par le Bureau of Ocean Energy Management (BOEM). Il s’agit des premières zones attribuées pour développer l'éolien en mer dans l’Océan pacifique, a précisé l’organisme, qui dépend du département américain de l’Intérieur, dans un communiqué séparé.

Ces cinq enchères ont reçu des offres d’un montant total de 757,1 millions de dollars (722 millions d’euros), a annoncé le BOEM. La zone remportée par Ocean Winds représente une enchère de 150,3 millions de dollars, a précisé le Bureau.

Le producteur norvégien d'énergie Equinor a pour sa part remporté une enchère de 130 millions de dollars pour une concession d’environ 2 GW également située au large de Morro Bay, tandis que le troisième site de cette zone, pour un parc d’au moins 1,5 GW, a été attribuée à la société américaine Invenergy pour 145,3 millions de dollars.

Le BOEM avait également mis aux enchères deux lots au large d’Eureka, dans le nord de l’Etat, remportés par le groupe allemand RWE Renewables pour 157,7 millions de dollars et par une filiale du fonds danois Copenhagen Infrastructure Partners pour 173,8 millions de dollars. Les futurs parcs représenteront respectivement des capacités allant «jusqu'à 1,6 GW» et de «plus de 1 GHW», ont indiqué les deux sociétés.