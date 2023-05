Elon Musk officialise l’arrivée de Linda Yaccarino à la tête de Twitter

Twitter a une nouvelle dirigeante. Elon Musk a annoncé vendredi dans un tweet son départ de la direction générale de Twitter et son remplacement par Linda Yaccarino, qui vient de quitter son poste de responsable de la publicité chez NBCUniversal.

I am excited to welcome Linda Yaccarino as the new CEO of Twitter!@LindaYacc will focus primarily on business operations, while I focus on product design & new technology.



Looking forward to working with Linda to transform this platform into X, the everything app. https://t.co/TiSJtTWuky