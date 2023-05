Elliott incite Goodyear à se réorganiser en profondeur

Elliott Investment Management a trouvé une nouvelle cible. Le fonds activiste contrôlé par l’homme d’affaires Paul Singer a fait savoir jeudi qu’il avait pris une participation de 10% au capital de Goodyear en vue d’influencer la gouvernance du pneumaticien américain. Cette annonce faisait grimper l’action Goodyear de plus de 20% à 14,1 dollars une heure avant la clôture du Nasdaq, portant la capitalisation boursière du groupe à près de 4 milliards de dollars. Dans sa lettre envoyée au conseil d’administration de l’entreprise, Elliott recommande notamment la nomination de cinq nouveaux administrateurs indépendants.

«Au cours des dix dernières années, posséder des actions Goodyear a été une source de déception », jugent dans cette lettre Marc Steinberg et Austin Camporin, gérants de portefeuille au sein de la société d’investissement. Selon eux, la mauvaise performance boursière du titre «est la conséquence directe de l’érosion importante de sa marge d’exploitation, d’une stratégie de commercialisation loin d’être optimale et d’une politique de marque mal-définie».

Pas d’appel à une réduction de la main d’œuvre

Le fonds d’investissement pousse également Goodyear à explorer une cession de son réseau de magasins de détail et à créer un comité ad hoc en vue d’élaborer un programme d’amélioration de ses activités et de sa rentabilité. En revanche, il ne préconise aucune réduction de capacité de ses usines ou de sa main d’œuvre. «Une amélioration significative dans tous les domaines décrits ci-dessus est à la fois nécessaire et réalisable à court terme», relève Elliott. Selon ses calculs, une transformation en profondeur du groupe pourrait porter l’action Goodyear à plus de 32 dollars, soit un quasi-triplement par rapport à son cours de clôture de mercredi soir.

Le pneumaticien a réagi en indiquant dans un communiqué qu’il appréciait les commentaires de ses actionnaires avec lesquels il communique de manière régulière. «Le conseil d’administration et l’équipe dirigeante de Goodyear ont une solide expérience en matière de prises de décision stratégiques génératrices de valeur au nom des actionnaires», relève Goodyear qui a l’intention de rencontrer Elliott pour discuter plus en détail de son point de vue, après avoir examiné ses recommandations.