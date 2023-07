Elior chute en Bourse après une nouvelle alerte sur ses objectifs

Le titre Elior chute de 7,3% à 2,64 euros dans la matinée du 25 juillet. Le groupe de restauration collective et de concessions a abaissé son objectif de marge d’excédent brut d’exploitation (Ebita) pour l’exercice en cours dans le sillage d’un net ralentissement de la croissance organique de son chiffre d’affaires au troisième trimestre. Un nouveau «warning» pour Elior, qui avait déjà revu mi-mai ses prévisions de marge.

Pour l’exercice qui s’achèvera le 30 septembre 2023, la société anticipe désormais une marge d’Ebita ajusté d’environ 1%. Elle visait auparavant une marge vers le bas d’une fourchette comprise entre 1,5% et 2%.

«L’inflation semble ne plus progresser, mais demeure cependant élevée. Nos marges sont par ailleurs impactées temporairement par des coûts de démarrage plus importants que prévu sur un nombre limité de nouveaux contrats de restauration collective, en Italie et en France», a commenté le PDG d’Elior, Daniel Derichebourg, cité dans un communiqué.

Elior a en revanche confirmé tabler sur une croissance organique d’environ 10% et sur des dépenses d’investissement représentant autour de 1,7% de son chiffre d’affaires.

Au troisième trimestre, clos fin juin, le chiffre d’affaires d’Elior s’est établi à 1,42 milliard d’euros, en hausse de 20% à données publiées. En données organiques, c’est-à-dire à périmètre et change constants, la croissance a ralenti à 8,8%, contre 14,1% au premier semestre. Sur neuf mois, le chiffre d’affaires a atteint 3,9 milliards d’euros, en progression de 13,9% en données publiées et de 12,3% en données organiques.

Au 30 juin 2023, le taux de rétention des clients, un indicateur clef dans le secteur de la restauration collective, est ressorti à 91,9%, à comparer à 92% au 30 juin 2022. En excluant les sorties volontaires de contrats, le taux de rétention atteint 93,4%.

Au 30 juin, la liquidité disponible du groupe atteignait 347 millions d’euros, contre 394 millions d’euros au 31 mars.

Accélération de la refonte de l’organisation

Dans le communiqué d’Elior, Daniel Derichebourg a par ailleurs indiqué que l’intégration de Derichebourg Multiservices (DMS) progressait bien et renforçait sa confiance dans l’objectif de synergies fixé initialement. Il a précisé avoir «décidé d’intensifier et d’accélérer la refonte de notre organisation, tant au niveau des structures que des opérations».

Elior avait précédemment indiqué viser des synergies d’Ebita annuelles récurrentes de 30 millions d’euros à l’horizon 2026, dont 60% de synergies de coûts.

«A date, en France, nous avons déjà initié des réductions de coûts récurrentes évaluées à 24 millions d’euros par an. Après ces trois premiers mois à la tête d’Elior, je reste très confiant. Le potentiel de redressement s’avère supérieur à celui que j’avais identifié initialement», a ajouté le dirigeant.

Elior a bouclé en avril l’acquisition de la branche ‘multiservices’ de Derichebourg au moyen d’une augmentation de capital résevée au spécialiste du recyclage de métaux. A l’issue de cette transaction, Derichebourg a augmenté sa participation dans Elior à 48,4%, contre 24,4% actuellement. Son président, Daniel Derichebourg, a été nommé PDG d’Elior.