Plus de 130 portraits de jeunes sur la façade de la mairie de Saint-Denis pour la Journée mondiale de l’égalité des chances et du bénévolat (5 décembre). Ce projet lancé par l’artiste JR est un hommage à ce que certains nomment la « génération sacrifiée ». C’est aussi un acte militant pour la #Générationengagée face au Covid-19. Le mouvement Du Beurre Dans Leurs Epinards, en association avec Inside Out, a ainsi voulu mettre en lumière cette jeunesse « qui, ces deux dernières années, n’a pas baissé les bras face à la pandémie et s’est engagée dans des associations ou auprès de leurs voisins ».