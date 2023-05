Disney, nouveau révélateur des incertitudes du streaming vidéo

La crise de croissance du streaming vidéo devient palpable alors que les principaux acteurs, les uns après les autres, publient des résultats en demi-teinte. Et Disney, entré tardivement dans la bataille, en devient l’emblème.

L’action du groupe californien chutait de 9% à Wall Street en début de séance jeudi, à la suite de la publication de ses résultats trimestriels. Dans son sillage, le leader du secteur, Netflix, voyait son titre reculer de 0,75%, Warner Bros Discovery et Paramount reculaient de 2%.

Ce nouvel accès de disgrâce boursière pour Disney tient à la baisse du nombre d’abonnés sur son principal service de vidéo à la demande sur abonnement (SVoD), Disney+.

Sur le premier trimestre 2023, Disney+, qui revendique 157,8 millions d’abonnés, en a perdu 2,5% à l'échelle mondiale. Soit pas moins de 4 millions de clients évaporés en seulement trois mois. Or les analystes tablaient au contraire sur un gain, d’un million d’abonnés, pour parvenir à 163,17 millions. C’est le deuxième trimestre consécutif de baisse du parc d’abonnés de Disney+. Ce que ne lui pardonne pas Wall Street qui, face à cette amorce de loi des séries, réenclenche les doutes stratégiques. Disney+ paie surtout pour un recul de 8% des abonnements en Inde. Il a aussi subi un léger repli (-1%) en Amérique du Nord.

Autre grief pour Wall Street, deux ans et demi après son lancement, le géant américain des médias et du divertissement ne parvient pas encore à rentabiliser son streaming vidéo. Quand bien même le groupe est parvenu à réduire les pertes de son segment «direct-to-consumer» (Disney+, Hulu et ESPN+). Il affiche une perte d’exploitation de 659 millions de dollars au premier trimestre 2023, contre 1,1 milliard de dollars au trimestre précédent.

Le tout grâce aux mesures d’économies drastiques prises par son directeur général Bob Iger, revenu aux manettes en catastrophe en novembre dernier, qui a décidé d’un plan d’économies de 5,5 milliards de dollars sur un an, au prix de 7.000 suppressions de postes.

Le groupe de Burbank affiche pourtant des résultats plutôt bons, avec 21,8 milliards de dollars de revenus, en hausse de 13% sur un an, légèrement au-dessus des prévisions des analystes de 21,79 milliards de dollars près de 20 milliards d’euros), et surtout un bénéfice net qui a quasiment triplé, à 1,488 milliard de dollars.

Pour rassurer, la firme aux grandes oreilles a déjà prévu d'étendre ses offres de streaming d’ici à la fin de l’année avec une nouvelle application qui fusionnera Disney+ avec son autre marque, Hulu. En outre, Disney va s’astreindre à supprimer une partie des films et des émissions de télévision de son service.



Pression des investisseurs pour rentabiliser le streaming

Mais cela suffira-t-il à apaiser les investisseurs ? Ces derniers n’ont plus du tout les yeux de Chimène pour le secteur du streaming vidéo, qu’ils ont porté aux nues lors des confinements en 2020 et 2021. Maintenant, Wall Street fait pression sur les sociétés de médias afin qu’elles tirent profit des milliards de dollars qu’elles ont investis dans le streaming ces dernières années pour concurrencer Netflix.

Outre Disney, les autres acteurs du streaming vidéo souffrent eux aussi. Après l’âge d’or, tous sont arrivés à un plateau, et le «churn» (taux de désabonnement) augmente. Avec l’inflation et un pouvoir d’achat en baisse, les ménages sont contraints de faire des arbitrages dans leur budget.

Même le leader Netflix a vu son bénéfice net annuel baisser de 12%, à 4,5 milliards fin 2022. Et si le groupe a engrangé de nouveaux abonnements, fin avril, il a refusé pour la première fois de fournir des prévisions sur le nombre d’abonnés attendus. Et comme Disney, le pionnier du secteur affiche une dette importante, de plus de 14 milliards de dollars - il investit en moyenne 17 milliards de dollars par an pour financer ses productions originales.



Changement de configuration en France

Dans l’Hexagone aussi, les cartes ont été rebattues entre les différents streamers. La plateforme Salto, qui devait se positionner comme le «Netflix français» et faisait la fierté des principaux groupes audiovisuels du pays, a annoncé sa fermeture en mars, faute de rentabilité suffisante. Quelques semaines auparavant, l’opérateur télécom Orange avait mis fin à sa stratégie de contenus : son bouquet de chaînes payantes OCS ainsi que sa filiale de coproduction de films et séries ont été rachetés par Canal+ en janvier.

Amazon, peu disert sur les performances de son service de streaming Prime Video, a effectué un joli coup stratégique en récupérant, en janvier, le prestigieux catalogue de séries HBO sur les décombres d’OCS, qui en détenait les droits en France. Depuis mars dernier, il a donc récupéré le catalogue et les nouveautés 2023 de la chaîne HBO, ainsi que les 12 chaînes Warner (dont Eurosport).

De son côté, la plateforme de streaming AppleTV+ a pâti de la surabondance d’offres de plateformes de streaming. Résultat, en avril 2023, contre toute attente, le groupe français Canal+ a annoncé l’intégration d’Apple TV+ dans ses offres d’abonnement. Il a donc mis la main sur le catalogue de 200 programmes originaux d’Apple, selon des modalités financières confidentielles, qu’il peut désormais proposer à la demande sur myCanal, et pour certaines séries originales en linéaire sur la chaîne Canal+. Le tout sans surcoût pour l’abonné Canal+.

Qui est gagnant dans l’affaire ? Canal+, ou AppleTV+, qui récolte un nouveau matelas d’abonnés ? Si la firme américaine n’a pas communiqué de chiffres, des observateurs estiment qu’elle compte peu d’abonnés Apple TV+ dans l’Hexagone. Quant à Canal+, présenté comme menacé par l’arrivée de Netflix en France en septembre 2014, il ressort grandi : il renforce son positionnement de «super-agrégateur», lui qui proposait déjà à ses clients un accès à Netflix, Disney+ et Paramount+…

