Des économistes préconisent un dispositif unique de partage de la valeur

Qu’attendre des mécanismes de partage de la valeur ? Alors que le projet de loi portant transposition de l’accord national interprofessionnel (ANI) sur le partage de la valeur est en cours de discussion au Parlement, le Conseil d’analyse économique (CAE), qui a pour mission d’éclairer les choix du gouvernement en matière d'économie, vient de publier ses conclusions dans une note.

Ce projet de loi a pour principal objectif de généraliser le partage de la valeur dans les petites entreprises de 11 à 50 salariés, si elles génèrent un bénéfice d’au moins 1% du chiffre d’affaires pendant trois années consécutives. Le texte rappelle le principe de non-substitution entre salaires et dispositifs de partage de la valeur (participation, intéressement, abondement, prime de partage), mais qu’en est-il en réalité ? s’interrogent les auteurs du rapport.

Premier constat, ces différents dispositifs – près de 20 milliards d’euros versés en 2021 – pèsent seulement 1% maximum du PIB, dont 80% pour la participation et l’intéressement. Un poids stable dans le temps.

Deuxième constat, ces dispositifs sont davantage présents dans les entreprises les plus grandes et les plus rentables. Dispositifs qui profitent plus aux salariés les mieux payés. Les versements de participation et d’intéressement ont tendance à être proportionnels aux salaires, tandis que l’abondement est régressif en fonction du niveau de salaire.

La prime de partage de la valeur se substitue en partie aux salaires

Bonne nouvelle, en regardant les effets de l’abaissement du seuil de la participation obligatoire de 100 à 50 salariés en 1990, le CAE ne relève aucune substitution négative sur les salaires. Toutefois, le rapport constate des inégalités, la substitution étant totale pour les salariés les plus qualifiés. Cette participation obligatoire n’a pas plus d’effets sur l’entreprise. Elle ne réduit pas les investissements et n’améliore pas la productivité. En revanche, cette redistribution vers les salariés pèse sur les finances de l’Etat, puisqu’elle réduit le montant d’impôt sur les sociétés.

Pour mesurer l’impact de la réforme sur les sociétés de moins de 50 salariés, le CAE a étudié les pratiques des entreprises versant déjà volontairement une participation. Elles continuent à afficher de bonnes performances à moyen terme. En revanche, l’effet de substitution est élevé, de 15% à 40%, en cas de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat. Et, plus la substitution est forte, plus le coût est élevé pour les finances publiques, de 0,15 euro pour 1 euro distribué pour la participation obligatoire, à 0,38 euro pour 1 euro versé de prime de partage de la valeur.

Les entreprises de 11 à 49 salariés, qui devront mettre en place un mécanisme de partage de la valeur, devraient privilégier le versement de la prime, dispositif le plus simple à mettre en place. Le CAE estime que cette réforme pourrait aboutir à transférer de 350 à 500 millions d’euros de profits vers les salariés, pour un coût de 75 à 200 millions d’euros pour les finances publiques.

Aussi, pour alléger le coût budgétaire, le CAE suggère de limiter la substitution, en adossant le système de partage de la valeur à une formule unique, en fonction de la taille et du secteur de l’entreprise, par exemple. La participation obligatoire semble être un bon modèle, conclut le CAE.