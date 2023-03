Deloitte écope d’une lourde amende en Chine

Pékin a la main lourde envers Deloitte. La Chine a infligé une amende de 211,9 millions de yuans (29 millions d’euros) au cabinet d’audit Deloitte pour avoir manqué à son devoir d'évaluation de la qualité des actifs de China Huarong Asset Management, a indiqué le ministère des finances sur son site internet vendredi.

Les activités de Deloitte à Pékin seront également suspendues pendant trois mois, a indiqué le ministère dans un communiqué.

Huarong, l’un des quatre principaux gestionnaires de créances douteuses appartenant à l’Etat, n’avait pas publié à temps ses résultats pour 2020. La société avait finalement enregistré une perte de plus de 100 milliards de renminbis. Elle avait ensuite été adossée à Citic Group dans le cadre d’une lourde restructuration menée par le gouvernement.

Transactions anormales

Les autorités ont condamné China Huarong et ses filiales d’investissement à des amendes pour des lacunes dans la gouvernance interne, des défaillances dans le contrôle des risques et de graves inexactitudes dans leurs informations comptables entre 2014 et 2019, précise le communiqué du ministère des finances.

Selon Pékin, Deloitte a manqué à ses devoirs lors de son audit couvrant des transactions anormales de Huarong. Le cabinet n’a pas non plus prêté attention au processus d’approbation et à la conformité des principaux investissements réalisés par Huarong.

Deloitte a déclaré respecter et accepter la décision du ministère, selon une déclaration publiée sur son site web. «Nous regrettons que, dans cette affaire, le ministère des Finances considère que certains aspects de notre travail n’ont pas été conformes aux normes d’audit requises», a déclaré le cabinet d’audit. (avec Reuters)

