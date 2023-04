Danone, la gouvernance retrouvée

Jean-François Phan Van Phi*, senior advisor chez Progress Associés, administrateur indépendant

L’actualité récente est, au-delà des débats de fond et de personnes, l’occasion de faire un point sur la notion de gouvernance et notamment de freins et contre-pouvoirs (checks & balances1) au sein d’une entreprise.

La gouvernance, c’est l’art de la prise de décision collégiale dans les organisations, ainsi du conseil d’administration de l’entreprise. C’est pourquoi, en premier lieu, la dissociation des fonctions entre président et directeur général (DG), dite « régime moniste dissocié », permise en France depuis la loi NRE de 2001 – et obligatoire pour les établissements financiers depuis 20142 –, ou entre conseil de surveillance et directoire, dite « gouvernance duale », permise en France depuis la loi de 1966 (et par exemple obligatoire en Allemagne depuis Bismarck), est un gage de meilleure gouvernance en ce qu’elle pose les bases d’un dialogue entre ses différents acteurs. Plus de la moitié des entreprises du CAC 40 et près de la moitié des entreprises du SBF 120 ont aujourd’hui opté pour la dissociation entre président et DG. En outre, d’autres comme L’Oréal, Bouygues ou Saint-Gobain et, en dernier lieu Danone, l’ont annoncé tout récemment, ainsi que Valeo du SBF 120.

En deuxième lieu, les fonctions et les missions de dirigeant exécutif, membre d’un comité exécutif (comex), et celles d’un membre de conseil d’administration, dont les missions sont fixées par l’article 225-35 du Code de commerce, sont différentes. Aux termes de la loi, « le conseil d’administration détermine les orientations de l’activité de la société et veille à leur mise en œuvre… Il procède aux contrôles et vérifications qu’il juge opportuns ». C’est pourquoi le fait qu’un directeur financier soit en même temps membre du conseil d’administration de la même entreprise est une anomalie : comment le directeur financier administrateur peut-il contrôler le même directeur financier exécutif, surtout quand le président est en même temps directeur général ?

En troisième lieu, de plus en plus d’entreprises cotées ont nommé un administrateur référent. Celui-ci est inspiré du senior independent non executive director britannique. Comme son nom l’indique, ce n’est pas un poste « honorifique » et il doit être une « référence » pour les autres administrateurs, et également pour les investisseurs, en ce qu’il est indépendant. Un administrateur référent doit avant tout être neutre. L’Institut français des administrateurs rappelle qu’« il a pour mission principale d’apporter au conseil une assistance consistant à s’assurer du bon fonctionnement des organes de gouvernance de la société ».

Le fait qu’un nouvel administrateur soit nommé administrateur référent à trois ans de la limite d’âge ou qu’un autre soit nommé à deux ans de la fin ou reste (comme chez Renault jusqu’en 2018) en fonction jusqu’à la fin de son mandat d’administrateur indépendant (12 ans)3 n’est assurément pas de nature à faciliter leur mission. Au-delà de ces variations, ce qui est finalement important, c’est la notion de checks & balances chère aux Britanniques où, en outre, un chief executive officer ne peut devenir chairman de l’entreprise avant un délai minimal.

En sens inverse et en quatrième lieu, le fait que, comme un quart des sociétés du CAC 40, Danone se soit doté d’une raison d’être4 mais aussi, comme près de 150 entreprises5 à ce jour dans le sillon d’Yves Rocher, la Camif, la Maif, que ce groupe se soit donné en mai 2020 une mission, au sens de la loi Pacte de 2019, dont le fait de « construire le futur avec ses équipes » devrait, espérons-le, aider à guider le groupe dans son évolution. Le premier rapport annuel du comité de mission nommé en juillet 2020 et qui « doit être joint au rapport de gestion à l’assemblée générale ordinaire » 2021 devrait nous donner de premières pistes.

En cinquième lieu, il devient un lieu commun d’attaquer systématiquement les actionnaires dits « activistes », supposés purement court-termistes. Sans forcément les prendre pour des « enfants de chœur », rappelons que les activistes ne trouvent de place que s’il y a des défaillances dans la performance, voire la gouvernance de l’entreprise.

Gageons que le nouveau président de Danone, Gilles Schnepp, qui a su faire évoluer la gouvernance de sa précédente entreprise, Legrand, vers la dissociation, saura améliorer celle de Danone.

*Jean-François Phan Van Phi a contribué au livre 100+ témoignages sur la gouvernance d’entreprise, HEC Alumni, Humensis, oct. 2020. (1) Principe de gouvernance des entreprises au Royaume-Uni repris dans le UK Corporate Governance Code. Cela passe notamment par une « répartition claire des responsabilités entre la direction du conseil d’administration et la direction de l’entreprise ».

(2) Position de l’ACPR du 29 janvier 2014 suite à la directive UE du 26 juin 2013.

(3) Selon les recommandations du Code Afep-Medef.

(4) In 1er rapport du Comité de suivi et d’évaluation de la loi Pacte, Annexe 19, sept. 2020.

(5) Cf entreprisesamission.com et Le comité de mission : Une nouvelle gouvernance pour stimuler l’innovation des sociétés à mission, Communauté des entreprises à mission, février 2021.