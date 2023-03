Daniel Kretinsky monte à 25% de Fnac Darty

Le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky a franchi, via son fonds d’investissement Vesa Equity, le seuil de 25% du capital de Fnac Darty, et détient 25,03% du capital et des droits de vote du distributeur, selon une déclaration à l’Autorité des marchés financiers (AMF) publiée mercredi. Vesa Equity avait franchi le seuil de 20% du capital de Fnac Darty en juillet dernier. L’augmentation de sa participation résulte d’une acquisition d’actions Fnac Darty sur le marché, a précisé l’AMF. Le fonds envisage de poursuivre ses achats d’actions en fonction des conditions de marché, mais n’a pas l’intention d’acquérir le contrôle du groupe, a également indiqué l’AMF.

A lire aussi:

Blocs d’actionnaires

Cette nouvelle montée au capital de l’investisseur tchèque pourrait relancer la machine à spéculation sur le titre. Au début du mois de mars, un article de presse avait mentionné l’ambition de l’investisseur tchèque de racheter les 24% détenus par Ceconomy, le propriétaire allemand des enseignes Media Markt et Saturn.

Aucune partie n’avait alors commenté ces informations, mais certains analystes étaient alors persuadés que Daniel Kretinsky était en position de force pour racheter le distributeur spécialisé. Les marchés n’en sont cependant toujours pas convaincus. Après cette annonce le titre Fnac Darty a clôturé en très légère hausse mercredi à 37,8 euros.

(Avec L’Agefi Dow Jones)