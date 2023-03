CVC et Elliott Management s’intéressent à certains actifs de Cineworld

Quelques mois après avoir frôlé la faillite, l’opérateur de salles de cinéma en difficulté Cineworld intéresse les fonds. Coup sur coup, les fonds Elliott Management puis CVC Capital Partners ont dévoilé des offres concurrentes pour reprendre certains pans de son activité, ont rapporté Sky News et Bloomberg. Le groupe n’a pas confirmé ces informations.

A cette annonce, les actions de Cineworld ont bondi de 8,5% à Londres lundi matin, pour clôturer en hausse de près de 7% à 2,51 pence par action.

En parallèle, les créanciers du groupe londonien réfléchissent à la nomination d’un nouveau conseil d’administration et d’une nouvelle équipe de direction, après neuf ans sous la direction du CEO Mooky Greidinger et de son frère, le directeur général adjoint Israel Greidinger, rapporte Bloomberg. Le trust familial Greidinger détenait 20,1% du capital de la société avant son placement sous le régime de protection contre les faillites (Chapitre 11) en septembre 2022.

Cineworld, qui détient le deuxième réseau de salles de cinéma au monde, a engagé en début d’année un plan de restructuration financière visant à pérenniser son activité, avec de possibles ventes d’actifs. Il est conseillé par la banque d’investissement PJT Partners. En janvier, le groupe avait démenti toute négociation avec son rival américain AMC Entertainment concernant une quelconque vente d’actifs.

Pour l’heure, il n’a pas réussi à trouver un acquéreur pour l’ensemble de ses activités. Les prétendants ont jusqu’au 10 avril pour se déclarer, avec une vente aux enchères, si nécessaire, à suivre le 17 avril.



Risques de perte de valeur

Tout juste a-t-il donc des propositions de rachats de certains de ses actifs. La société de capital-investissement CVC Capital Partners a proposé d’en racheter certains, a rapporté Sky News lundi. Elle est en pourparlers avec Cineworld au sujet d’une offre pour ses opérations en Europe de l’Est et en Israël. Déjà en fin de semaine dernière, l’investisseur activiste Elliott Management avait fait une offre similaire sur le même périmètre d’activité.

En Europe de l’Est, Cineworld opère en Bulgarie, en République Tchèque, en Hongrie, en Roumanie, ainsi qu’en Slovaquie. Un analyste anonyme, cité par Sky News, évalue les actifs de Cineworld en Europe centrale et en Israël à environ 500 millions de dollars (464 millions d’euros).

Aucun des deux fonds n’a donc émis d’offre pour reprendre les activités de Cineworld au Royaume Uni et aux Etats Unis. Au Royaume Uni, il opère sous sa marque propre et possède la chaîne Picturehouse. Au total, il gère plus de 700 salles de cinéma dans une dizaine de pays. La plus grande partie de son activité est réalisée aux Etats-Unis, pour 68% de son chiffre d’affaires, indique-t-il sur son site internet.

Cineworld a déjà averti que tout accord visant à le scinder serait susceptible de générer peu de valeur pour les actionnaires. Rien ne dit, donc, qu’il acceptera une de ces deux propositions. Il avertissait déjà, en début d’année, qu’il n’avait «pas l’intention de lancer un processus distinct pour la vente de l’un de ses actifs sur une base individuelle».

L’industrie du cinéma continue de se remettre des effets de la pandémie du Covid-19, après avoir été touchée de plein fouet par la fermeture des salles : elle a vu la fréquentation des salles redécoller à la faveur de certains blockbusters, tel Avatar 2 : La voie de l’eau.

Cineworld, de son côté, a vu son cours de Bourse chuter de plus de 90% l’an dernier. A fin décembre 2021, son endettement net atteignait 8,9 milliards de dollars (8,4 milliards d’euros), montant ramené à 4,84 milliards de dollars en excluant ses passifs financiers afférents à des contrats de crédit-bail, d’après ses derniers chiffres publiés.

