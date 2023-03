Crédit Agricole Assurances se renforce dans Groupe ADP

Royal Schiphol Group, l’exploitant de l’aéroport de Schiphol aux Pays-Bas, a annoncé jeudi avoir conclu un accord pour céder 2,5% du capital de Groupe ADP à Crédit Agricole Assurances, via sa filiale Predica. «A l’issue du règlement-livraison, la transaction porterait la participation totale de Crédit Agricole Assurances au capital du Groupe ADP à 7,73%», a indiqué de son côté l’exploitant aéroportuaire français. Ce dernier a rappelé que Crédit Agricole Assurances disposait d’un siège à son conseil d’administration. ADP a précisé que cette opération s’inscrivait dans le cadre du processus de cession ordonnée des participations croisées de 8% détenues respectivement par Aéroports de Paris et Royal Schiphol. Ce processus a été organisé entre les parties de telle sorte qu’il se déroule en une ou plusieurs fois et au plus tard jusqu’au 30 mai 2023.