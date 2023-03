Coca-Cola a pâti de l’appréciation du dollar

Pénalisé par l’appréciation du dollar, Coca-Cola a annoncé mardi que son bénéfice net avait reculé à 2,03 milliards de dollars, soit 47 cents par action, au quatrième trimestre 2022, contre 2,41 milliards de dollars, soit 56 cents par action, un an plus tôt, en raison d’une augmentation de 10% du coût des intrants et d’une légère augmentation des autres dépenses. Sur une base ajustée, le bénéfice est conforme aux attentes des analystes, qui tablaient sur 45 cents par action. Malgré une baisse de 1% des volumes de ventes, le chiffre d’affaires du groupe américain de boissons a progressé de 7% à 10,1 milliards de dollars grâce aux hausses de prix mises en oeuvre et à une modification de la répartition des produits vendus.