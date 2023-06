Cineworld prévoit de mettre fin à sa cotation à Londres

La réorganisation de Cineworld s’apprête à franchir une nouvelle étape. Si les actionnaires de l’exploitant de cinémas savaient déjà qu’ils sortiraient perdants de sa restructuration financière, ils seront cette fois définitivement exclus de son retour à meilleure fortune.

Près de dix mois après s’être placé sous le régime de la loi américaine de protection contre les faillites (chapitre 11), le groupe a annoncé lundi que son conseil d’administration allait demander à un tribunal britannique de placer sous administration judiciaire sa maison mère, basée à Londres.

Le communiqué de Cineworld précise que cette demande «concernera uniquement sa maison mère cotée en Bourse, mais aucune des autres sociétés opérationnelles ou filiales du groupe, qui continueront à fonctionner sans aucun changement», en ajoutant que cette mesure «n’aura pas d’incidence sur le statut ou les droits des salariés du groupe». Après la nomination des administrateurs judiciaires, la quasi-totalité des actifs de la maison mère seront transférés à Crown UK Holdco, filiale détenue à 100% par la société britannique. Cette filiale passera ensuite sous le contrôle intégral d’une nouvelle entité détenue par les créanciers de Cineworld, ce qui entraînera la rupture de tout lien économique entre la société cotée à Londres et le reste du groupe.

A lire aussi:

L’action a dévissé de 24,2% en clôture

En conséquence, une demande sera adressée à l’Autorité britannique des marchés financiers (Financial Conduct Authority ou FSA) en vue de suspendre la cotation des actions Cineworld négociées sur le compartiment principal du London Stock Exchange (LSE) depuis juin 2007. Cette annonce a fait plonger le titre qui a clôturé la séance en recul de 24,2% à 0,55 pence, portant ainsi son repli à près de 85% depuis le 1er janvier dernier. Cette suspension, qui sera suivie d’un retrait définitif, aura lieu «au lendemain du placement effectif de la société sous administration judiciaire», qui devrait intervenir en juillet 2023.

En parallèle, Cineworld prévoit toujours de sortir de la procédure du Chapitre 11 ce même mois, sous réserve de l’accord de certains créanciers au plan de restructuration financière déposé en avril dernier auprès d’un tribunal des faillites dans le district sud du Texas. Cette solution s’est imposée au groupe qui cherchait également un acquéreur, mais n’en a pas trouvé. A fin juin 2022, la dette nette de Cineworld atteignait 8,8 milliards de dollars (8,07 milliards d’euros).

Un plan de restructuration bien accueilli par les créanciers

Son plan de redressement prévoit un désendettement d’environ 4,53 milliards de dollars, une augmentation de capital permettant de lever 800 millions de dollars et l’obtention de nouveaux prêts pour 1,46 milliard de dollars. Ce plan a déjà reçu l’approbation de créanciers représentant la quasi-totalité de ses prêts à long terme arrivant à échéance en 2025 et 2026, ainsi que l’aval d’environ 69% de l’encours de sa dette contractée par le biais d’un financement DIP (debtor-in-possession), qui permet d’éviter le dessaisissement des biens du débiteur.

Selon le Financial Times qui citait mi-juin des sources proches du dossier, les quatre plus importants dirigeants de Cineworld, à savoir le directeur général Mooky Greidinger, le directeur général adjoint Israel Greidinger, frère du premier, le directeur financier Nisan Cohen et la directrice commerciale Renana Teperberg, toucheront une indemnité de départ en numéraire dont le montant global sera compris entre 30 millions et 35 millions de dollars. Accordé par les créanciers du groupe qui seront ses nouveaux propriétaires lorsqu’il émergera du Chapitre 11, ce dédommagement leur sera versé dans les 12 mois qui suivront leur démission.