Chevron songe à reculer l'âge de départ à la retraite de son PDG

L’opérateur boursier paneuropéen Euronext a déclaré mardi qu’il allait nommer Benoit van den Hove au poste de directeur général et président d’Euronext Bruxelles, sous réserve de l’approbation du conseil de surveillance lors de l’assemblée générale annuelle de la société le 17 mai. Il succédera à Vincent Van Dessel, qui atteindra l'âge de la retraite en fin d’année, comme directeur général d’Euronext Bruxelles le 1er juillet et en tant que président le 1er décembre, a précisé le groupe dans un communiqué. Benoit van den Hove est actuellement responsable de la cotation pour la Belgique et le Luxembourg chez Euronext.