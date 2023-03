Cevian réduit à la portion congrue son investissement dans ThyssenKrupp

Les revirements stratégiques de ThyssenKrupp ont sans doute eu raison de la patience de Cevian. Plus de neuf ans après être entré au capital du conglomérat industriel allemand, le fonds activiste suédois a annoncé mardi avoir ramené son engagement financier à un niveau symbolique. «Cevian Capital a réduit sa participation dans ThyssenKrupp à une petite position résiduelle inférieure à 1%, motivée par des décisions régulières de gestion de portefeuille», a déclaré le fonds. Le montant de cette opération orchestrée par UBS s’élève à environ 180 millions d’euros. Le fonds avait déjà réduit de moitié sa participation à 7,9% voici un an avant de l’abaisser plus récemment à 6,6%.

Selon les données de Refinitiv, les titres ont été vendus à un prix unitaire compris entre 5,15 et 5,40 euros, ce qui ferait ressortir une moins-value d’environ 70% par rapport au moment où Cevian a entamé sa montée au capital de ThyssenKrupp à l’été 2013. L’action a clôturé la séance de mardi en repli de 0,7% à 5,18 euros, ce qui porte son repli à 77,3% sur 5 ans. A titre de comparaison, son compatriote Siemens, qui a remanié en profondeurle périmètre de ses activités à partir de 2015, enregistre une progression de 20,9% de son cours de Bourse sur 5 ans.

L’avenir de la division acier reste en suspens

Cevian, qui dispose d’un siège au conseil de surveillance de ThyssenKrupp, a fait pression à de nombreuses reprises sur son équipe dirigeante pour simplifier l’organisation du groupe et accroître sa rentabilité. Mais trois ans et demi aprèsla fusion avortée entre sa division sidérurgique et la filiale européenne de l’indien Tata Steel, l’incertitude persiste sur la place exacte de l’acier dans le périmètre de ses activités. La semaine dernière, ThyssenKrupp a indiqué à la presse qu’il n’excluait pas une vente, une scissionou une fusion de cette division pour lui apporter une plus grande autonomie, ajoutant néanmoins qu’aucune négociation n’était en cours avec son compatriote Salzgitter.

«Il n’y a jamais eu, en principe, un concept qui aurait été, disons, satisfaisant pour les deux parties, ou qui aurait constitué une motivation suffisante pour le faire. Et il n’y a rien de tel à l’heure actuelle, pour dire les choses crûment. Il n’y a pas de discussions à ce sujet», a déclaré le directeur financier, Klaus Keysberg. La seule réorganisation majeure du groupe a concerné sa division ascenseurs, cédée en 2020 à des fonds de private equity pour 17,2 milliards d’euros, alors que cette activité très rentable avait l’avantage de lui procurer des revenus récurrents. Pour le reste, les suppressions d’emplois massives et les différents programmes de réduction de coûts mis en place n’ont pas permis d’augmenter sa valeur actionnariale.

Cevian est soupçonné de privilégier le court terme

Les représentants des salariés du groupe industriel ont toujours regardé avec méfiance Cevian, en soupçonnant l’investisseur suédois de privilégier les bénéfices à court terme. La décision de Cevian de s’alléger au capital de ThyssenKrupp témoigne d’ailleurs d’une certaine difficulté du fonds activiste à s’imposer au sein des entreprises allemandes, comme le montre la baisse de valeur de sa participation de 26,1% dans Bilfinger, dont il est le premier actionnaire. Depuis l’annonce de son entrée au capital du groupe de construction en novembre 2011, l’action a perdu près de 60% de sa valeur.