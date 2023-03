Cellnex fait face à une crise de gouvernance

Le remaniement au sommet chez Cellnex prend des allures de vaudeville. L’entreprise de tours de télécoms espagnole a annoncé dans la soirée du 27 mars le recrutement d’Anne Bouverot, administratrice indépendante de l’entreprise depuis mai 2018, au poste de présidente en remplacement de Bertrand Kan, remercié après deux ans en poste. La nomination de cette ingénieure des Mines et titulaire d’un doctorat en intelligence artificielle de l’ENS a été décidée à l’occasion d’un conseil d’administration de l’entreprise qui s’est tenue lundi dans la journée.

Le timing de l’éviction de Bertrand Kan au profit de l’actuelle présidente du Conseil d’administration de Technicolor ne doit rien au hasard. Selon des informations de presse, le milliardaire activiste Chris Hohn, fondateur du fonds alternatif TCI Fund, principal actionnaire de Cellnex à hauteur de 9 %, se serait fendu d’un courrier aux membres du conseil d’administration de l’entreprise espagnole le 23 mars déplorant des manquements en matière de gouvernance. Plus précisément, l’investisseur aurait regretté la mauvaise gestion du processus de recrutement d’un nouveau directeur général en remplacement de Tobías Martínez, dont le départ, annoncé le 10 janvier, sera effectif début juillet. Le professionnel avait pris la décision de quitter l’entreprise à la suite d’une réorientation stratégique du groupe de télécoms en fin d’année dernière.

A lire aussi:

Coup de balai

Conséquence de cette gestion jugée aléatoire, le fondateur de TCI Fund aurait indiqué «ne plus faire confiance», selon le FT, à Bertrand Kan ainsi qu’à deux autres administrateurs de Cellnex, Alexandra Reich et Peter Shore. Non content d’évincer Bertrand Kan de son poste de président, TCI aurait exigé le 28 mars que le professionnel renonce aussi à son poste d’administrateur indépendant, selon une note envoyée à Bloomberg par Jonathan Amouyal, l’un des associés de TCI.

Selon Expansion, Bertrand Kan, Alexandra Reich et Peter Shore, ainsi qu’un autre administrateur se seraient opposés à la nomination au poste de directeur général de Cellnex d’un certain nombre de candidats, dont l’italien Marco Patuano, ancien CEO de Telecom Italia et actuel directeur général d’Edizione, holding de la famille Benetton. Or, la candidature de Marco Patuano, qui fut aussi président de Cellnex, est soutenue par les deux principaux actionnaires du géant des tours télécoms que sont TCI et Edizione. Selon les statuts du conseil d’administration de Cellnex, le recrutement d’un directeur général doit être approuvé avec une majorité renforcée des deux tiers, soit 8 des 11 membres du conseil actuel. Avec le départ exigé de Bertrand Kan, le nombre de membres serait réduit à 10, ce qui ouvrirait de facto la possibilité de la nomination d’un nouveau directeur général, les sept autres membres du conseil constituant la majorité. Contacté par nos soins, Cellnex n’a pas souhaité commenter ces informations de presse.

A la Bourse de Madrid, l’éviction de Bertrand Kan semblait néanmoins appréciée : l’action Cellnex était en hausse de 1,6% mardi 28 mars en fin de journée.