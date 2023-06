Casino prévient que ses actionnaires seront massivement dilués, l’action s’effondre

L’action Casino accuse la plus forte baisse de l’indice SBF 120 jeudi, alors que le groupe de grande distribution a prévenu ses actionnaires que leur participation serait massivement diluée en conséquence de la restructuration de sa dette.

Peu avant midi, le titre Casino dégringolait de 31,6%, à 5,14 euros. «Le marché semble réaliser que la dette ne sera pas effacée mais convertie en actions», glisse un analyste basé à Paris.

«Quel que soit le plan de restructuration final, les actionnaires de Casino seront massivement dilués et Rallye perdra le contrôle de Casino», a indiqué le groupe dans un communiqué envoyé mercredi soir. Dans le cadre de sa restructuration, Casino prévoit la conversion en capital d’un montant d’instruments de dette (non sécurisée et sécurisée) compris entre 4,6 milliards et 5,1 milliards d’euros. Le distributeur compte ainsi «avoir une structure de dette compatible avec la génération de trésorerie prévue par le plan d’affaires 2023-2025».

Mais ce montant de dette à convertir en capital, qui se compare à une capitalisation boursière actuelle de 555 millions d’euros, est plus important que prévu, constate Bryan, Garnier & Co. Initialement, Casino ne prévoyait en effet de convertir en actions que ses instruments de dette non sécurisée, représentant un montant compris entre 3 milliards et 3,5 milliards d’euros. L’ampleur de la dilution à venir pour les actionnaires de Casino est encore difficile à estimer, car elle dépendra du plan de restructuration qui sera retenu par le groupe, souligne ce même intermédiaire financier.

Rendez-vous le 3 juillet, au plus tard

Casino a fixé au 3 juillet prochain la date limite pour le dépôt des offres de reprise de la société. Pour rappel, le groupe estime que ces offres devront inclure «un apport en fonds propres pour un montant d’au moins 900 millions d’euros afin de permettre la mise en œuvre du plan d’affaires 2023-2025 dans des conditions de liquidité adéquates», a indiqué Casino.

Présenté lundi, ce plan d’affaires prévoit la poursuite du repositionnement des hypermarchés et supermarchés du groupe et l’expansion de ses enseignes de proximité dont Monoprix et Franprix. Il contient aussi un plan d'économies et d’efficience de 362 millions d’euros. D’ici à 2025, Casino compte également finaliser son plan de cession d’actifs en France et vendre ses enseignes en Amérique latine réunies au sein des entités GPA et Exito.

Pour l’instant, Casino a reçu une lettre d’intention préliminaire de Xavier Niel, Matthieu Pigasse et Moez-Alexandre Zouari relative à une proposition de renforcement de ses fonds propres à hauteur de 1,1 milliard d’euros. Sur ce montant, 200 millions à 300 millions d’euros seraient investis directement par les trois hommes d’affaires, le solde étant souscrit par des partenaires qui s’associeraient à leur projet.

La lettre d’intention envoyée par Xavier Niel, Matthieu Pigasse et Moez-Alexandre Zouari à Casino s’ajoute à l’offre indicative de recapitalisation déposée par le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, qui a proposé fin avril d’injecter, avec d’autres actionnaires, jusqu'à 1,1 milliard d’euros dans le distributeur. Daniel Kretinsky détient actuellement 10% du capital de Casino et pourrait prendre le contrôle du groupe si son offre était retenue dans le cadre des discussions en cours autour de l’avenir du distributeur.

