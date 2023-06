Casino et Orpea sombrent en Bourse face à l’ampleur des doutes

Casino et Orpea. Voilà des mois que ces deux dossiers de restructuration alimentent la chronique de la place parisienne, tant pour la notoriété des deux sociétés en question que pour les implications en termes sociaux et financiers. Jeudi, par un curieux choc de calendrier, l’histoire s’est accélérée. Du moins sur un terrain boursier, avec un double effondrement des titres Casino et Orpea.

Des créanciers sécurisés également touchés chez Casino

L’action Casino a sombré de 32%, à 5,09 euros, touchant en clôture un nouveau plus bas historique, renvoyant la capitalisation du distributeur à 552 millions d’euros. Un étiage à mettre en lumière avec le fardeau de sa dette. «Quel que soit le plan de restructuration final, les actionnaires de Casino seront massivement dilués et Rallye perdra le contrôle de Casino», a prévenu le groupe d’origine stéphanoise dans un communiqué diffusé mercredi soir. Le distributeur précise que, dans le cadre de sa restructuration, il anticipe la conversion de sa dette en capital pour un montant plus important qu’escompté, entre 4,6 milliards et 5,1 milliards d’euros.

L’objectif est sain, les conséquences, plus brutales. Le distributeur, qui précise attendre les offres des candidats à sa reprise d’ici au 3 juillet, vise à réconcilier sa structure de dette pour la rendre «compatible avec la génération de trésorerie prévue par le plan d’affaires 2023-2025». Or, si cette fourchette de dette à convertir en capital représente près de dix fois la capitalisation actuelle, elle est aussi, et surtout, bien supérieure à l’addition jusqu’ici anticipée. Casino ne prévoyait jusqu’à présent que la conversion en actions de sa dette non sécurisée, soit un montant compris entre 3 milliards et 3,5 milliards d’euros. Désormais, la conversion toucherait aussi la dette sécurisée. En conséquence, la dilution sera bien plus massive que redouté pour les actionnaires actuels.

Nouvelle étape chez Orpea

Avec plus de 9 milliards de dette à restructurer et un bilan à recomposer de fond en comble, Orpea a, lui aussi, franchi une étape cruciale. De quoi précipiter, jeudi, un nouveau plongeon, de 12%, de l’action du groupe de maisons de retraite et de cliniques.

L’ensemble des parties financières concernées par le plan soutenu par la Caisse des dépôts et ses alliés ont voté, ce mercredi 28 juin. Avec des résultats qui autorisent encore bien des contestations. Si l’ensemble des créanciers sécurisés – notamment les banques – soutiennent massivement le projet de restructuration financière, ce n’est pas le cas pour les différentes classes de parties non sécurisées et pour les actionnaires, avec des taux d’approbation plus faibles, inférieurs au seuil des deux tiers. Les détenteurs d’obligations convertibles ont même rejeté le plan.

Cette arithmétique électorale a une conséquence : le plan ne peut s’appliquer automatiquement mais nécessite qu’Orpea demande au tribunal de commerce de Nanterre d’autoriser sa mise en œuvre avec ce qu’on appelle «l’application forcée interclasses». Ce qui est imminent de la part du groupe dirigé par Laurent Guillot.

Activisme judiciaire

Pas de quoi décourager les opposants au plan. De fait, le groupe de créanciers non sécurisés rassemblés sous la bannière du «support club» indique à L’Agefi son intention d’engager de nouvelles actions judiciaires. Au risque d’un enlisement ? Aucune initiative judiciaire n’est, à ce stade, suspensive, qu’il s’agisse de nouvelles actions, d’appels ou même de pourvois en cassation.

Mais cet activisme procédural a une conséquence. Il rallonge le calendrier et facilite l’ouverture de nouvelles brèches. Pour l’heure, l’écueil judiciaire le plus délicat concerne le recours contre la décision de l’AMF de dispenser la Caisse des dépôts et ses alliés d’une obligation d’OPA sur l’ensemble du capital d’Orpea en dépit d’un futur contrôle de 50,2% du capital. Tant que ce point ne sera pas tranché, l’institution de la rue de Lille a tout intérêt à faire preuve de prudence et à patienter avant d’engager les montants promis. Ce qui ne fait pas forcément les affaires d’Orpea puisque prolongeant la phase d’incertitude.◆