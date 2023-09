Carmat traverse une crise de liquidité

Les finances de Carmat se portent mal. La société qui fabrique des cœurs artificiels a tiré la sonnette d’alarme lors de la présentation de ses résultats semestriels. Compte tenu de sa trésorerie de 28 millions d’euros au 30 juin 2023, du solde du crédit d’Impôt Recherche 2022 à percevoir au plus tard en octobre 2023, et dans l’hypothèse où la société n’aurait accès à aucun autre financement complémentaire, son «insuffisance de financement démarrerait en novembre 2023», a déclaré Carmat dans un communiqué.

Dans ce cas, le besoin de trésorerie pourrait atteindre entre 10 et 15 millions d’euros au 31 décembre 2023, puis s’accroître de l’ordre de 30 millions d’euros et 20 millions respectivement au premier et au second trimestre de 2024. Après ces annonces, l’action Carmat plongeait de 30% à la Bourse de Paris.

La société espère «la concrétisation à très court terme d’opérations sur lesquelles elle travaille de manière active» qui devraient lui permettre de renforcer ses fonds propres et ainsi de poursuivre ses activités au-delà du mois d’octobre 2023. Elle espère ensuite mener «d’autres initiatives complémentaires» lui permettant d’étendre son horizon financier au moins jusqu’à mi-2024. Carmat précise cependant qu’«il n’est pas garanti que les financements anticipés seront disponibles». En conséquence, «ceci conduit à une incertitude significative susceptible de mettre en cause la continuité d’exploitation de la Société», met en garde la société.

Trou d’air

Stéphane Piat, le directeur général de Carmat, explique ce trou d’air par «des difficultés d’approvisionnement fournisseur» au premier semestre qui ont perturbé la production anticipée. Ainsi, la société n’a vendu que 3 de ses appareils pendant les six premiers mois de l’année, pour un chiffre d’affaires total de 600.000 euros. Au premier semestre 2023, son résultat est donc resté largement négatif, à -26,7 millions d’euros, correspondant peu ou prou à la perte affichée au premier semestre 2022.

Pour les mois qui suivent, et outre son problème de financement, Carmat assure avoir résolu la grande majorité de ses problèmes d’approvisionnement et disposer à date d’une vingtaine de prothèses. Elle anticipe par ailleurs une production supérieure à 10 cœurs par mois de septembre à décembre 2023. Elle prévoit, pour le second semestre, d’atteindre 4 à 6 millions d’euros de chiffre d’affaires et veut croire à « une croissance soutenue de ses ventes en 2024 ». Si l’état de sa trésorerie lui en donne le temps.