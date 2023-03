Capgemini vise une nouvelle hausse de ses revenus et de sa rentabilité en 2023

Le groupe de services numériques Capgemini a indiqué mardi anticiper une nouvelle année de croissance de ses revenus et de sa rentabilité en 2023, après avoir enregistré des résultats conformes à légèrement supérieurs à ses projections et aux estimations des analystes en 2022.

L’an passé, le chiffre d’affaires du groupe s’est inscrit à 22 milliards d’euros, en hausse de 21,1% en données publiées par rapport à l’exercice 2021. La croissance a atteint 16,6% à taux de change constants et 15,3% en données organiques.

«Dans un contexte macroéconomique dégradé par la guerre en Ukraine, les poussées inflationnistes et la hausse des taux d’intérêt, le groupe bénéficie de la demande structurelle des grandes entreprises et organisations pour des projets de transformation digitale couvrant une part croissante de leur chaîne de valeur», a indiqué Capgemini dans un communiqué.

La marge opérationnelle s’est établie à 2,87 milliards d’euros en 2022, représentant 13% du chiffre d’affaires, contre un taux de 12,9% affiché en 2021. L’augmentation des offres plus innovantes et créatrices de valeur dans les activités de Capgemini a plus que compensé le retour de certains coûts d’exploitation qui avaient disparus lors de la crise sanitaire et la hausse des charges liées au développement des talents de l’entreprise.

Le flux de trésorerie organique s’est élevé à 1,85 milliard d’euros en 2022, contre 1,87 milliard d’euro en 2021. L’an dernier, Capgemini a investi 204 millions d’euros dans des opérations de croissance externe, versé pour 409 millions d’euros de dividendes et racheté pour 811 millions d’euros de ses propres actions. Son dernier plan d’actionnariat salarié a par ailleurs donné lieu en 2022 à une augmentation de capital d’un montant brut de 508 millions d’euros.

Hausse de 35% du dividende

Dans l’ensemble, les résultats de Capgemini sont ressortis en 2022 conformes voire légèrement supérieurs aux attentes de ses dirigeants comme à celles des analystes. Pour l’année écoulée, le groupe prévoyait une croissance à taux de change constants de son chiffre d’affaires comprise entre 14% et 15%, ainsi qu’une marge opérationnelle située entre 12,9% et 13,1%. Le flux de trésorerie organique était attendu supérieur à 1,7 milliard d’euros.

Selon un consensus établi par FactSet, les analystes tablaient en moyenne sur un chiffre d’affaires de 21,89 milliards d’euros, sur une marge opérationnelle de 2,75 milliards d’euros et sur un flux de trésorerie organique de 1,98 milliard d’euros pour 2022.

Le groupe a par ailleurs indiqué que son conseil d’administration avait décidé de proposer à l’assemblée générale prévue le 16 mai prochain le versement d’un dividende de 3,25 euros par action au titre de 2022. Le dividende payé l’an passé, au titre de 2021, ressortait à 2,40 euros par action.

Concernant l’exercice 2023, Capgemini anticipe une croissance de son chiffre d’affaires comprise entre 4% et 7% à taux de change constants, une marge opérationnelle comprise entre 13% et 13,2%, ainsi qu’un flux de trésorerie organique d’environ 1,8 milliard d’euros.

«Malgré un contexte économique plus tendu, nous entamons 2023 sur de bonnes bases», a commenté Aiman Ezzat, le directeur général de Capgemini, lors d’une conférence avec des journalistes. «La poursuite du développement de nos offres à forte valeur ajoutée et des hausses tarifaires seront des soutiens à la consolidation de nos marges», a ajouté le dirigeant.