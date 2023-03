BP s’empare des stations-service TravelCenters of America

BP a annoncé jeudi avoir conclu un accord afin d’acquérir TravelCenters of America, l’un des plus grands réseaux de stations-service aux Etats-Unis, pour 1,3 milliard de dollars (1,21 milliard d’euros) en numéraire. Le pétrolier britannique, qui prévoit de boucler l’opération à la mi-2022, versera 86 dollars par action TravelCenters, soit une prime d’environ 74% par rapport au cours de clôture de 49,44 dollars mercredi. Deux des principaux actionnaires de la cible - RMR Group avec une participation de 4,1% et Service Properties Trust avec un intérêt de 7,8% - se sont engagés à apporter leurs titres à l’offre. TravelCenters exploite 281 stations-service dans 44 Etats américains. Ces sites proposent une gamme complète de services pour les automobilistes et les routiers, y compris des centres de réparation et de maintenance. BP possède plus de 7.500 stations-service aux Etats-Unis sous les enseignes BP, Amoco, Thorntons et Arco.