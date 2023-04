Bitcoin : or numérique et réseau de paiement

Pierre Noizat, cofondateur et président-directeur général de la plateforme Paymium

On entend souvent dire que le bitcoin ne vaut rien car il ne reposerait sur rien : il n’y a effectivement aucune créance associée à un bitcoin, pas plus qu’à une pièce d’or. Or et bitcoin sont à ranger dans la catégorie des valeurs (actions, commodités) qui peuvent servir de réserve et de moyen d’échange sans pour autant avoir « cours légal », comme disent les afficionados des banques centrales. Il serait donc à ranger aux côtés des purs objets de spéculation faisant périodiquement l’objet de modes depuis la « tulipomanie » du XVIIe siècle aux Pays-Bas. Rhabiller le bitcoin en bulbe de tulipe 4.0 est en fait un peu court.

Ce qui fait sa valeur, c’est son droit d’usage sur un réseau de paiement mondial, sécurisé et décentralisé. Ce droit est divisé en une quantité fixe de 21 millions d’unités, dénommées bitcoins, chaque bitcoin étant lui-même divisible. La demande pour ces droits augmente naturellement à mesure que l’usage du réseau augmente.

L’usage en tant que réserve de valeur se développe avant celui de moyen d’échange car les obstacles à surmonter pour introduire un nouveau moyen de paiement sont nombreux : comptabilité, fiscalité et réglementation doivent être adaptées. De plus, avant d’intégrer un nouveau moyen de paiement, les marchands attendent souvent qu’il atteigne une certaine masse critique d’utilisateurs. Cependant, l’usage en tant que réserve de valeur suscite la demande la plus forte car il faut alors détenir les bitcoins plusieurs mois, voire plusieurs années selon l’horizon de temps de l’épargnant. A l’inverse, l’usage en tant que moyen d’échange a un effet limité sur la demande car une transaction via le réseau bitcoin ne mobilise les bitcoins concernés que pendant la durée de la transaction, c’est-à-dire quelques minutes, au plus quelques heures.

Certains imaginent que la limitation à 21 millions d’unités pourrait être facilement levée mais c’est oublier que cela nécessiterait une modification non consensuelle du code, résultant dans ce qu’on appelle un « fork », une bifurcation de la blockchain bitcoin créant de facto un nouveau réseau. Un tel événement s’est d’ailleurs déjà produit le 31 juillet 2017, lorsqu‘une minorité de « bitcoiners » a décidé d’augmenter la taille des blocs bitcoin de 1 à 8 Mo. L’événement a donné naissance à un « fork », nommé « bitcoin cash » ou BCH en abrégé, concurrent de bitcoin (BTC). Aujourd’hui, un BCH vaut 650 euros comparé à un BTC qui vaut 53.000 euros car la majorité des mineurs et le « marché » ont confirmé que la branche BTC de ce schisme était bien bitcoin.

Au-delà des services de paiement, bitcoin offre une source indépendante et immuable de preuves cryptographiques (signatures et empreintes numériques), ce qui permet d’autres applications comme l’authentification des diplômes. La valeur du bitcoin repose donc sur celle de l’accès à un réseau unique en son genre par son ampleur, sa fiabilité, sa disponibilité et sa sécurité. La volatilité de son prix ne fait que refléter les hésitations sur la valorisation de ce réseau libre et de pair-à-pair dont le développement suit la même trajectoire que deux réseaux libres bien connus qui l’ont précédé, à savoir le web et le courrier électronique. Plutôt que de le comparer aux tulipes de naguère, je préfère assimiler le bitcoin, actif numérique non falsifiable, à une forme d’or numérique. Il n’est pas étonnant que de plus en plus d’investisseurs sérieux s’y intéressent.