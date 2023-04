Bernard Arnault poursuit la simplification du contrôle de LVMH

A l’échelle de LVMH et de son actionnaire de contrôle, Bernard Arnault, le coût de 96 millions d’euros est tout à fait anecdotique. Mais la récente offre publique de retrait (OPR) lancée par Agache, la holding de tête de Bernard Arnault (autrefois dénommée Groupe Arnault), sur sa filiale la Financière Agache, confirme le travail de simplification de la structure de contrôle de LVMH. Si l’offre publique sur Christian Dior de 2017 reste le mouvement le plus spectaculaire, Bernard Arnault modifie par petites touches son empire.

L’OPR sur la Financière Agache est ainsi la troisième opération menée en moins d’un an par Bernard Arnault sur sa cascade de sociétés. En septembre 2020, Christian Dior a absorbé sa filiale à 100% Financière Jean Goujon. En décembre de la même année, la Financière Agache a absorbé sa filiale à 100% Semyrhamis, qui détenait une participation de 85,57% au capital de Christian Dior.

Actuellement, la Financière Agache, dont les actions sont placées depuis 1997 sur le compartiment des valeurs radiées des marchés réglementés de la Bourse de Paris, ce qui empêche tout échange, se situe entre Agache et Christian Dior (voir graphique). Cette dernière société détient en direct la principale part au capital de LVMH (41,34%).

Pour mener cette OPR, Agache propose de racheter les 2.189 actions Financière Agache qu’elle ne détient pas, soit seulement 0,07% du capital social. La holding propose un prix de 44.000 euros par action soit des primes de 24,5% et de 3,3% sur l’actif net réévalué de la Financière Agache calculé sur la base des moyennes de cours à un mois respectivement de Christian Dior et de LVMH, calcule Agache. «Le prix de l’offre a été déterminé sans tenir compte d’aucune décote de ‘holding’ ou d’illiquidité, à un moment où les cours de Christian Dior et LVMH sont au plus haut», précise la note d’opération.

Après l’OPR, « des fusions intra-groupe pourront être envisagées, étant précisé qu’une opération de fusion-absorption de la société Le Peigné par la Financière Agache est à l’étude pour une réalisation qui interviendrait d’ici la fin de l’année», ajoute la note d’opération.

Société de droit belge, Le Peigné constitue l’une des deux boucles d’autocontrôle de la galaxie Arnault avec celle nouée entre la Financière Agache et Agache. La fusion entre Le Peigné et la Financière Agache simplifierait la ligne de contrôle entre Agache et LVMH, tout en facilitant la circulation des flux financiers.

