Bénéteau prend la barre du SBF 120 grâce à un horizon plus dégagé

Le spécialiste de l’industrie nautique Bénéteau a pris la tête de l’indice SBF 120 jeudi, surfant sur le relèvement de ses objectifs financiers pour 2023 et la présentation de robustes performances au titre du premier trimestre. Vers 14h30, l’action Bénéteau progressait de 8,7%, à 16,50 euros. Pour Portzamparc, le groupe, qui a signé un «excellent début d’année, gagne en visibilité".

En raison de l’amélioration des conditions d’approvisionnement observée depuis le début de l’année et d’un solide carnet de commandes, en hausse de plus de 10% au premier trimestre, Bénéteau table dorénavant sur un chiffre d’affaires supérieur à 1,75 milliard d’euros et sur un résultat opérationnel courant (ROC) de 190 millions d’euros en 2023. Le groupe visait précédemment un chiffre d’affaires de 1,66 milliard d’euros et un ROC de 170 millions d’euros pour l’exercice en cours. Les prévisions de marge opérationnelle courante des divisions Bateau et Habitat pour 2023 ont été rehaussées de 0,5 point de pourcentage par les dirigeants, à respectivement 11% et 10%.

Bénéteau a fourni ces nouveaux objectifs après avoir réalisé un chiffre d’affaires de 478,2 millions d’euros au premier trimestre, en hausse de 50,9% sur un an en données publiées et de 49,3% à taux de change constants. «La situation n’est pas normalisée sur la partie approvisionnements mais s’est très nettement améliorée», observe Portzamparc.

Le chiffre d’affaires trimestriel de Bénéteau est ressorti à «un niveau supérieur à nos attentes», indique Oddo BHF, qui apprécie la «montée en gamme de l’offre» du groupe. «La stratégie de Bénéteau, qui favorise les lancements ciblés, porte ses fruits», constate un autre analyste basé à Paris, en soulignant la «bonne dynamique commerciale de l’entreprise aux Etats-Unis».

Les analystes sont unanimes

«Avec cette publication, le groupe confirme que 2023 sera une nouvelle année de croissance soutenue», ajoute Oddo BHF. Son analyste, Christophe Chaput, estime par ailleurs que «la cession de l’activité Habitat au groupe Trigano devrait permettre de renforcer une trésorerie déjà importante afin d’accélérer son développement sur la division Bateau (montée en gamme, développement de nouveaux métiers/services, transformation technologique)».

La semaine dernière, Bénéteau et Trigano ont indiqué dans deux communiqués distincts entrer en négociations exclusives en vue du rachat de la filiale Habitat du spécialiste du nautisme par le constructeur de véhicules de loisirs. Soumise aux procédures d’informations-consultations des instances représentatives du personnel de la division Habitat ainsi qu'à l’obtention de l’approbation de l’Autorité de la concurrence en France, la réalisation de cette transaction pourrait intervenir d’ici fin 2023, selon les deux parties.

«Bénéteau va ainsi recentrer son périmètre et redevenir acteur ‘pure player’ du nautisme, plus en adéquation avec sa stratégie et la poursuite de la montée en gamme de ses marques», envisage Portzamparc. «Le produit de cession devrait certainement animer à l’avenir» la stratégie de croissance externe du groupe, pronostique l’intermédiaire financier.

Dans ce contexte, les six analystes qui suivent Bénéteau recommandent tous d’acheter l’action, selon FactSet. Ce plébiscite, la valeur le doit aussi à une valorisation jugée «faible». Ce jeudi, CIC Market Solutions, Société Générale et Gilbert Dupont ont tous les trois rehaussé de 1 à 2 euros leur objectif de cours sur le titre Bénéteau. La cible moyenne des analystes se situe désormais à 21,72 euros.