ASSURANCE-EMPRUNTEUR - Guerre de tranchées

Tous aux abris ! Banquiers et assureurs sortent l’artillerie lourde. Exclusion, démutualisation, antisélection, « américanisation »… A quel propos ? De nouvelles évolutions pour l’assurance qui prend en charge les mensualités des prêts immobiliers en cas notamment de perte d’autonomie ou de décès de l’emprunteur. Deux branches de « la famille » de l’assurance sont mobilisées, chacune cherchant à défendre son territoire : celle de la bancassurance et les autres – dont sept groupes de l’assurance ou de la protection sociale (Allianz, Aéma, Aviva France, MNCAP, MACSF, Maif et Malakoff Humanis) qui ont créé cet été l’Association pour la promotion de la concurrence en assurance des emprunteurs (Apcade) aux côtés du courtier April.

Ce 25 novembre, la proposition de loi de Patricia Lemoine (Agir) a été adoptée. Après un premier dépôt en juillet, le texte avait fait l’objet de l’attention du gouvernement et la députée avait déposé une seconde mouture en octobre. Son titre 1 : « Le droit de résiliation à tout moment de l’assurance-emprunteur et autres mesures de simplification » est présenté par Patricia Lemoine (majorité présidentielle) comme un « levier » pour « rendre à court terme du pouvoir d’achat à de nombreux Français, sans grever le budget de l’Etat », selon l’exposé des motifs. Un point clé en période de relance – et pré-électorale – souligné par Bruno Le Maire, ministre de l’Economie, sur France Info ce 24 novembre : « Là, à tout moment, vous pourrez modifier votre assurance-crédit, si vous estimez que vous pouvez trouver mieux et moins cher ailleurs. » Selon UFC-Que choisir, « pour l’ensemble des crédits en cours de remboursement, les ménages peuvent en moyenne obtenir une économie d’au moins 550 millions d’euros par an ».

Le rôle du courtage

« Ce qui est fou, c’est que, aujourd’hui, l’assurance-emprunteur est presque toujours plus coûteuse que le crédit en lui-même, retient Meilleurtaux. Par exemple, pour un emprunt de 200.000 euros sur 20 ans à un taux moyen de 0,98 %, le coût de l’assurance reviendra à 24.000 euros, contre 20.321 euros seulement pour le coût du crédit. » Les courtiers ont leur rôle dans la délégation à un assureur sans lien avec l’établissement prêteur. Surtout que, « en période de taux d’intérêt historiquement bas, le coût de l’assurance-emprunteur est en effet en train de flamber », constate Assurland. Prendre une autre police que celle proposée par le conseiller bancaire avec le crédit bénéficierait à certains emprunteurs plus qu’à d’autres. « Un couple âgé de 35 ans qui rembourse son crédit depuis cinq ans peut espérer économiser 13.000 euros. Ce montant peut atteindre plus de 15.000 euros pour un couple d’emprunteurs âgés de 55 ans venant de souscrire leur prêt », explique UFC-Que Choisir.

Les nouvelles procédures n’auraient guère interpellé le grand public si le Crédit Mutuel Alliance Fédérale (CMAF) n’avait annoncé, le 9 novembre, supprimer les questionnaires de santé avant l’octroi de crédits à l’habitat. Pour s’affranchir des formalités médicales, les conditions (moins de 62 ans, revenus principaux domiciliés depuis sept ans dans la banque, etc.) montrent une bonne maîtrise du risque. La démarche, expliquée dans les médias généralistes, est positive : « L’égalité devant la santé et l’accès de toutes et tous à la propriété sont les reflets d’une société solidaire », a déclaré Nicolas Théry, président du CMAF. Les assureurs traditionnels n’ont toutefois pas apprécié cet art de déplacer le débat. Et le grand public est bien incapable de trancher. « Le droit au choix, le droit à l’oubli… ces notions sont dans la loi. Le Crédit Mutuel s’est offert un coup de pub en détournant les regards de l’autre volet de la proposition de loi : la résiliation infra-annuelle. Nous restons, avec d’autres assureurs membres de l’Apcade, très vigilants. »

En réalité, deux textes législatifs traitent en même temps d’assurance-emprunteur, un marché d’environ 7 milliards d’euros de cotisations par an, concernant 7 millions de Français qui ont un prêt immobilier. D’un côté, la loi adoptée avec une procédure d’examen simplifiée, qui poursuit le même objectif de résiliation infra-annuelle (RIA) que l’amendement déjà proposé par la députée Patricia Lemoine il y a un an dans le cadre de la loi d’Accélération et de simplification de l’action publique (Asap), mais qui n’avait pas été retenu. De l’autre, le projet de loi de Finances pour 2022 enrichi en première lecture au Sénat de l’adoption d’un amendement visant à créer de nouveaux contrats d’assurance-emprunteur inclusive, sans sélection médicale. Ces contrats pourraient être souscrits en garantie d’un emprunt professionnel ou pour acquérir sa résidence principale. Ils bénéficieraient d’un avantage fiscal avec un taux de taxe sur les conventions d’assurance réduit.

En matière d’assurance-emprunteur, la convention Aeras (« s’assurer et emprunter avec un risque aggravé de santé »), sa grille de référence et le droit à l’oubli sont inscrits au titre 2 de la loi portée par Patricia Lemoine (lire ‘La parole à…’). « Le meilleur droit à l’oubli est la résiliation annuelle », a déclaré Adrien Couret, directeur général d’Aéma, à L’Agefi Quotidien du 26 novembre. Quant au CMAF, en attendant une éventuelle adoption définitive de la mesure intégrée au projet de loi de Finances, il s’inscrit « dans le prolongement de la loi Evin qui interdit la discrimination des malades dans les complémentaires santé et de la Gender Directive qui prohibe les écarts tarifaires entre les femmes et les hommes », explique son communiqué. La loi Evin s’applique aujourd’hui uniquement aux complémentaires santé, y compris en contrats collectifs. « Pour un contrat santé, il n’y pas de visite médicale », glisse un membre de la grande famille de l’assurance.

Toutefois, le sujet n’est pas tant celui des risques aggravés que la question d’une ouverture à la concurrence plus efficace que ces dix dernières années. Et l’arme est la RIA.

Les banques résistent

Les établissements de crédit n’ont jamais vraiment fait de marge sur les prêts à l’habitat. Ils s’en sont servis comme d’un produit d’appel, se sont imposés en assurance-emprunteur, ont pris leur part dans l’assurance-vie comme produit d’épargne, et ont surtout installé un modèle de banque universelle – ou « multi-spécialisé » depuis que certains n’ont plus guère de banque de financement et d’investissement ou de gestion d’actifs –, qui constitue une force pour le secteur français au gré des dernières crises. Alors que le contexte ne favorise pas la banque de détail, ce n’est pas le moment de tailler dans d’autres de leurs activités, dégagées de la composante de taux et en plein essor ! Ainsi la Fédération bancaire française a-t-elle défendu un sujet d’assurance, avec « le maintien de la résiliation annuelle à date fixe » qui « permet à la fois une concurrence, facile à exercer pour le client intéressé, à la date fixe qui lui est rappelée chaque année suffisamment à l’avance, et de préserver ce modèle mutualisé, permettant notamment l’accès à l’emprunt pour les personnes ayant des risques aggravés de santé, en proposant des offres au plus grand nombre ». Cela fait suite à la recommandation du Comité consultatif du secteur financier (CCSF) du 19 octobre sur l’assurance-emprunteur : « Information sur la garantie invalidité et la tarification des primes », à défaut d’accord entre ses membres sur la RIA. Les représentants des entreprises du secteur financier (banques, assurances, sociétés financières) et de leurs clientèles siègent à parité au sein du CCSF.

Alors que les emprunteurs peuvent déjà changer leur assurance durant la première année ou, en effet, à la date anniversaire de la souscription du crédit, les banques ont su jusqu’à présent préserver près de 88 % de part de marché. Qu’en sera-t-il avec la RIA ? UFC-Que Choisir, qui a lancé une action de groupe afin d’obtenir l’indemnisation des clients victimes de « pratiques dilatoires chez LCL », laisse supposer qu’elles continueront à se battre. Car « l’assurance-emprunteur est surtout une formidable vache à lait pour les banques, soutient l’association de consommateurs. Sur 100 euros de prime payée par les assurés, seulement 32 euros sont reversés en indemnisation. Autrement dit, les banques réalisent une marge de 68 %. Un tel niveau est sans égal en assurance. A titre de comparaison, il est deux à trois fois supérieur à ceux pratiqués en assurances habitation et automobile ».

A l’heure où tout un modèle de société est en question avec la « grande Sécu », qui concerne les complémentaires santé, nombre d’acteurs non affiliés à des groupes bancaires ont de quoi s’inquiéter. Les groupes bancaires se développent de plus en plus sur toute la palette de l’assurance, mais aussi d’ailleurs avec des offres de services (télésurveillance, domotique, etc., outre les services à la personne). Si leurs réseaux sont moins fréquentés, ils donnent toutefois un cadre d’échange qui peut être prolongé à distance avec un conseiller, à toutes les étapes de la vie. La relation du client avec l’assureur s’intensifie pour sa part en cas de sinistre…

Finalement, l’assurance-emprunteur est l’arbre qui cache la forêt. Avec un arbitrage entre un éventuel gain de pouvoir d’achat pour les Français et le renforcement de la concurrence. Les assureurs traditionnels font en effet face à des bancassureurs de plus en plus offensifs, portant haut l’étendard de leur modèle de multi-spécialistes qui participe à la solidité du secteur financier en France.