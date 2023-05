Après trois ans de disette, Marks & Spencer s’apprête à renouer avec un dividende

Marks & Spencer M&S est à la fête à la Bourse de Londres. L’action du détaillant britannique de vêtements et de produits alimentaires bondit mercredi de près de 10% dans la matinée, signant la plus forte progression de l’indice Stoxx 600, en repli de plus de 1% au même moment.

Le groupe britannique a déclaré mercredi que sa stratégie de redressement montrait des signes de réussite, ce qui lui a permis de rétablir son dividende et de prévoir une croissance «modeste» de son chiffre d’affaires cette année.

Après des décennies de tentatives de redressement infructueuses, M&S, sous la direction de Stuart Machin, cherche à construire une entreprise plus résistante en mettant l’accent sur la qualité et la valeur de ses vêtements et de ses produits alimentaires.

L’entreprise, vieille de 139 ans et l’un des plus grands noms du commerce britannique, a annoncé mercredi une baisse moins importante que prévu, de 7,8%, de son bénéfice pour l’exercice 2022-2023.

Croissance attendue

Elle a ajouté avoir bien commencé son nouvel exercice financier, avec une augmentation des ventes des divisions alimentation, habillement et maison.

Alors que les perspectives économiques pour les dépenses de consommation sont incertaines, que l’inflation des coûts reste élevée et que les conditions du marché devraient devenir plus difficiles, la stratégie commence à produire de meilleures performances et il reste beaucoup de choses sous le contrôle du groupe, a déclaré M&S.

M&S, qui n’a pas versé de dividende à ses actionnaires depuis l’exercice 2019-2020, a dit prévoir de restaurer un coupon modeste, avec le versement d’un dividende intérimaire à l’occasion des résultats qui seront annoncés en novembre.

Pour l’exercice 2022-2023, clos au 1er avril, M&S a atteint un bénéfice avant impôts et éléments d’ajustement de 482 millions de livres (544 millions d’euros), supérieur à la prévision moyenne des analystes de 436 millions de livres, mais inférieur aux 523 millions de livres affichés en 2021/22.

