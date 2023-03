Apple paie déjà pour les troubles dans l’usine Foxconn

Apple reste pénalisée en Bourse par les fortes tensions sociales en Chine, qui accentuent ses difficultés d’approvisionnement. Les actions du constructeur de l’iPhone s’inscrivaient en baisse de près de 2% lundi, après avoir déjà clôturé en baisse de 2% vendredi. Les troubles croissants des travailleurs au sein de l’usine exploitée par Foxconn, son principal sous-traitant, à Zhengzhou, alimentent les craintes d’un coup dur pour la production déjà limitée de modèles d’iPhone 14 Pro, son dernier modèle haut de gamme, à moins d’un mois des fêtes de fin d’année - une période charnière pour ses ventes. Alors que la politique zéro-Covid de Pékin est contestée depuis ce week-end par des manifestations au niveau national, en fin de semaine dernière, plus de 20.000 employés sur 200.000 avaient quitté l’usine de Foxconn, rapportait Reuters. Des centaines d’employés ont manifesté la semaine dernière pour protester contre la mauvaise gestion de la situation par l’entreprise taïwanaise.

Déjà début novembre, les analystes s’inquiétaient des conséquences du confinement mis en place par Foxconn pour limiter la résurgence du Covid-19 en Chine. En fin de semaine dernière, les pénuries ont empêché de nombreux consommateurs d’acheter des téléphones haut de gamme pendant le Black Friday – une période de forte vente de produits technologiques aux Etats-Unis.

En cette fin d’année, il pourrait y avoir un manque à gagner de 6 millions d’unités iPhone 14 Pro, le plus haut de gamme, cette année en raison de problèmes liés à la production en Chine, indiquait lundi l’agence Bloomberg. De son côté, l’institut Wedbush estime que cela pourrait affecter entre 5% et 10% des unités iPhone au cours du trimestre. Selon ses analystes, les stocks d’iPhone 14 Pro dans beaucoup de magasins Apple sont « inférieurs de 35% à 40% » à leur niveau habituel en cette période de l’année, et les distributeurs sur internet proposent dans de nombreux cas une livraison seulement à début janvier. L’analyste de KGI Securities, Christine Wang, estime qu’il pourrait manquer environ 10 millions d’appareils, soit 12%, en supposant que les tensions en Chine durent jusqu’en décembre.

«Les défis actuels liés aux retards dans le retour à un niveau de production normal à l’usine de Zhengzhou pourraient limiter le rythme auquel l'équilibre offre-demande pourrait être atteint ces prochains mois», écrivent de leur côté des analystes de JPMorgan.