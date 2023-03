Apple lance son service de paiement fractionné

Après sa carte de crédit, c’est un des premiers services financiers de taille que lance Apple. Le constructeur de l’iPhone commence à déployer aux États-Unis son service ‘Apple Pay Later’, qui permet un paiement différé divisé en quatre règlements sur six semaines, sans intérêt ni commission, a-t-il annoncé mardi. Il n’a a priori pas vocation à être lancé dans d’autres pays.

La fonctionnalité avait été présentée par Apple en juin dernier, lors de sa conférence annuelle des développeurs (WWDC), dans le cadre d’initiatives plus globales de la firme de Cupertino dans les services financiers. Apple Pay Later était initialement attendu en septembre 2022, avant d’être reporté.

Apple Pay Later est activé via le programme de versements Mastercard, a indiqué la société, ajoutant que Goldman Sachs était l'émetteur des informations d’identification de paiement Mastercard.

Aux Etats-Unis, PayPal et Affirm, qui proposaient déjà de tels services ‘buy now, pay later’ (BNPL), ont été chahutés en Bourse hier à Wall Street à cette annonce, clôturant en baisse respectivement de 1% et de 7%.

A lire aussi: