Airbus promet une accélération de ses livraisons en 2023

Le groupe européen d’aéronautique et de défense Airbus Group n’est pas seulement à la manœuvre sur le terrain des acquisitions, comme en témoigne son offre transmise à Atos pour la montée dans le capital d’Evidian.

Il met également les bouchées doubles pour relancer son outil industriel et muscler sa chaine d’approvisionnement afin de répondre à l’impératif d’une remontée des cadences pour suivre et honorer son carnet de commandes. Jeudi, le groupe dirigé par Guillaume Faury a ainsi annoncé viser 18% de livraisons supplémentaires en 2023, après avoir vu ses résultats dépasser les attentes des analystes au quatrième trimestre.

Ce nouveau carnet de vol est apprécié par les investisseurs. A 13 heures 30, l’action s’adjuge 3,9%, à 123,76 euros, parmi les plus fortes hausses du CAC 40.

En 2023, Airbus compte livrer 720 avions, à comparer à 611 en 2022, dégager un résultat opérationnel (Ebit) ajusté, mesure clé de la rentabilité du groupe, de 6 milliards d’euros et générer un flux de trésorerie avant fusions-acquisitions et financements clients de 3 milliards d’euros. Le groupe européen a dévoilé ces perspectives après avoir vu ses résultats dépasser les attentes au dernier trimestre de 2022.

Sur la période de trois mois close fin décembre, le chiffre d’affaires a augmenté de 21% sur un an, à 20,6 milliards d’euros. La division d’aéronautique civile, qui représente plus des deux tiers des revenus d’Airbus, a réalisé un chiffre d’affaires de 14,8 milliards d’euros, en hausse de 28%. Le résultat opérationnel ajusté (Ebit) a progressé de 43% au quatrième trimestre, à 2,15 milliards d’euros, et le bénéfice net a augmenté de 6% à 1,68 milliard d’euros.

Les analystes tablaient en moyenne sur un chiffre d’affaires de 20,4 milliards d’euros, un Ebit ajusté de 1,95 milliard d’euros et un bénéfice net de 1,34 milliard d’euros, selon un consensus fourni par la société.

Sur l’ensemble de l’exercice 2022, les résultats d’Airbus ont progressé. Le groupe a publié un bénéfice net de 4,25 milliards d’euros, en hausse de 1%, tandis que l’Ebit ajusté a progressé de 16%, à 5,63 milliards d’euros. Les revenus ont augmenté de 13%, à 58,8 milliards d’euros. Le groupe a également dégagé un flux de trésorerie disponible avant fusions-acquisitions et financements clients de 4,7 milliards d’euros, contre 3,5 milliards d’euros en 2021. L’industriel tablait sur un résultat opérationnel ajusté (Ebit) d’environ 5,5 milliards d’euros et sur un flux de trésorerie disponible avant fusions-acquisitions et financements clients d’environ 4,5 milliards d’euros.

Airbus a annoncé qu’il proposerait au titre de 2022 un dividende de 1,80 euro par action, après 1,50 euro par action en 2021.