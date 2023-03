Airbus et Boeing tirent parti d’une commande record d’Air India

Air India a passé une commande historique de 470 avions auprès d’Airbus et Boeing, dont 250 pour l’avionneur européen et 220 pour son rival américain. La compagnie aérienne indienne dépasse ainsi en volume la commande de 460 appareils passée en 2011 par American Airlines. Le transporteur frappe fort afin de moderniser sa flotte et de récupérer une partie du trafic perdu, notamment au profit de ses rivaux du Golfe, dont Qatar Airways et Emirates. Il a également annoncé mardi la signature d’un contrat record portant sur plus de 800 moteurs Leap avec CFM International, coentreprise de GE Aviation et Safran.