Air France-KLM deviendra l’un des actionnaires principaux de SAS

La surprise est grande. Alors qu’un consortium mené par Apollo Global Management était donné gagnant pour prendre une participation majoritaire dans SAS, la compagnie aérienne a annoncé mardi soir avoir choisi un groupe d’investisseurs composé des fonds de private equity Castlelake et Lind Invest, associés à Air France-KLM, pour participer à son renflouement aux côtés de l’Etat danois. Le montant total investi dans la compagnie en difficulté atteindrait 1,18 milliard de dollars (1,12 milliard d’euros), dont 475 millions de dollars en actions ordinaires et 700 millions de dollars en obligations convertibles garanties. Sur ce total, Air France-KLM investirait 144,5 millions de dollars dont 109,5 millions en actions et 35 millions de dollars par le biais de titres convertibles garantis.

La compagnie franco-néerlandaise détiendrait une participation de 19,9% de SAS à l’issue de la transaction, tandis que l’américain Castlelake contrôlerait environ 32% du capital, le Danemark 25,8% et le fonds danois Lind Invest 8,6%. Le solde serait détenu par des créanciers ayant accepté une conversion de leur dette en fonds propres. «Nous avons mené un vaste processus d’appel d’offres concurrentiel et d'évaluation approfondie, et nous sommes convaincus que l’offre retenue est la plus favorable pour SAS, ses créanciers et les autres parties prenantes», a déclaré Carsten Dilling, président du conseil d’administration du groupe scandinave.

Plusieurs étapes restent à franchir pour cette recapitalisation

Le plan de recapitalisation de SAS reste soumis à certaines conditions suspensives et autorisations réglementaires, notamment l’approbation de la Commission européenne, du tribunal américain chargé de superviser la réorganisation au titre du chapitre 11 de la loi sur les faillites et d’un tribunal suédois. La restructuration de la société devrait entraîner l’annulation des actions existantes et sa radiation à la Bourse de Stockholm, prévue au deuxième trimestre 2024.

Dans un communiqué séparé, Air France-KLM a précisé que son investissement n’aurait pas d’impact sur ses perspectives financières à moyen terme. Le groupe entend nouer en parallèle une coopération commerciale avec SAS, sous réserve que cette dernière sorte du programme de fidélité mis en place par ‘Star Alliance’, qui comprend 26 compagnies membres et concurrence l’alliance Skyteam dont fait partie le transporteur franco-néerlandais. «En prenant une participation dans le groupe scandinave, Air France-KLM prend le risque d’investir dans un groupe fragile, qu’il faut redresser et dans lequel il faudra peut-être injecter de nouveau du cash ultérieurement», jugent néanmoins les analystes crédit d’Octo Finances, en soulignant que l’accord prévoit la possibilité pour Air France-KLM de devenir un actionnaire de contrôle après deux ans.