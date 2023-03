ABB E-mobility lève 500 millions d’euros avant son entrée en Bourse

Nissan compte ouvrir une deuxième usine de batteries aux Etats-Unis pour répondre aux exigences de la loi sur la réduction de l’inflation (‘Inflation Reduction Act’ ou IRA), a déclaré lundi le directeur général adjoint Ashwani Gupta lors d’un point sur la stratégie d’électrification du constructeur automobile nippon. Le groupe prévoit désormais de porter sa part mondiale de ventes de véhicules électrifiés (électriques et hybrides) à plus de 55 % d’ici à 2030, contre une prévision précédente de 50 % et un niveau de 10% atteint en 2020. En Europe, il vise désormais 98% de ventes électrifiées dans quatre ans contre un précédent objectif de 75% dans le cadre de sa collaboration récemment renouvelée avec Renault.