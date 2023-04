C’est désormais la participation d’AG2R La Mondiale dans Nexity, par acquisition des 2,14 % du capital jusque-là détenus par la société de cadres New Port. La Mondiale a aussi permis le maintien du concert (19,8 % du capital) formé autour du patron de Nexity, Alain Dinin, en rejoignant New Port, Crédit Mutuel Arkéa et environ 230 dirigeants maison. Le groupe de protection sociale est en pleine ébullition. Il est en parallèle entré en négociations exclusives avec Nexity pour lui racheter 45 % du capital de sa filiale de résidences avec services pour les seniors, Aegide-Domitys. Il mûrit en plus « un projet de partenariat stratégique » avec Intériale, la mutuelle des agents de la fonction publique qui a ainsi mis fin à ses discussions avec le groupe Vyv, entamées en juin 2019. De quoi faire oublier sa séparation d’avec la Matmut, qui divulgue ses résultats 2020 ce 15 avril