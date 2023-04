3 milliards d’euros

C’est la valorisation de Paprec qui a été retenue pour l’entrée à son capital de Vauban Infrastructure Partners, à hauteur de 20 %, pour un montant de 150 millions d’euros et prévue d’ici à fin 2022. La société de gestion devient le deuxième actionnaire derrière la holding du fondateur Jean-Luc Petithuguenin. Entre 2021 et 2022, la société aura augmenté son capital de 326 millions d’euros, portant ses capitaux propres à 800 millions et faisant entrer des financiers, dont le fonds « For Talents Transmission », outre Crédit Agricole. Avec des revenus de 2,2 milliards d’euros, le spécialiste du traitement des déchets veut accélérer son internationalisation et se mesurer à Veolia et Suez.