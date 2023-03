Zeekr pourrait relancer les cotations chinoises aux Etats-Unis

Le projet de mise en Bourse de Zeekr se précise. La marque de voitures électriques haut de gamme du constructeur chinois Geely «a déposé la semaine dernière de manière confidentielle une demande d’enregistrement en vue d’une introduction en Bourse (IPO) à New York», a annoncé mardi sa maison mère, confirmant des informations de Reuters. Fin octobre, Geely Automobile avait dit son intention de scinder cette filiale sans fournir d’autres détails. Zeekr, qui pourrait lever plus d’un milliard de dollars (943 millions d’euros) grâce à cette mise en Bourse attendue au deuxième trimestre 2023, viserait une valorisation dix fois supérieure. Lors de sa première levée externe de fonds réalisée en août 2021, la marque avait été valorisée environ 9 milliards de dollars. Le tour de table comprenait Intel Capital, filiale de capital-risque du groupe américain de semi-conducteurs, ainsi que deux investisseurs chinois, le fabricant de batteries CATL et la plateforme numérique Bilibili.

Cette initiative représenterait la première grosseIPO d’une entreprise chinoiseaux Etats-Unis depuis juillet 2021. Le gendarme boursier américain (SEC) ayant menacé de radier de la cote de nombreuses sociétés chinoises pour non-respect des procédures de certification comptable, Pékin a été amené à durcir son contrôle sur la cotation des entreprises chinoises à l’étranger.

Depuis début 2022, seules cinq d’entre elles se sont introduites sur le marché américain en levant au total 162,5 millions de dollars, près d’un tiers de ce montant émanant du groupe hôtelier Atour Lyfestyle Holdings qui s’est coté en novembre sur le Nasdaq. L’accord conclu fin août entre le régulateur comptable américain (‘Public Company Accounting Oversight Board’) et son homologue chinois sur les procédures d’audit a contribué à éloigner la menace d’une radiation visant plus de 250 groupes chinois cotés à New York.

Ce projet d’IPO intervient alors que Zeekr, concurrent de son compatriote Nio ou de l’américain Tesla, entend commercialiser en Europe l’an prochain son unique modèle 001, un crossover électrique. Lancée en avril 2021, la marque premium rejoint ainsi plusieurs constructeurs automobiles de l’empire du Milieu, comme BYD, Xpeng ou Great Wall Motors, qui cherchent à développer les ventes de véhicules électriques sur le Vieux Continent. Zeekr vise 70.000 voitures vendues en 2022 et compte porter ce chiffre à 650.000 unités à l’horizon 2025.