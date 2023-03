Wall Street évolue en zone dangereuse

Les marchés actions ne pouvaient pas résister plus longtemps au mouvement massif de réajustement des prix sur les marchés de taux. Mardi, alors que les taux longs ont de nouveau progressé d’une dizaine de points de base des deux côtés de l’Atlantique, les places boursières ont été à la peine, principalement Wall Street qui était fermée lundi pour cause de jour férié. L’indice Nasdaq, le plus sensible aux évolutions des taux, a été le plus chahuté avec une baisse de 2% (il garde toutefois une avance de 10% depuis le début de l’année). L’indice S&P 500 a perdu 1,6% et efface désormais ses gains du mois de février. En Europe, les pertes ont été plus limitées mais les actions affichent trois séances consécutives de baisse.

La publication d’indices PMI d’activité en février montrant un retour de la croissance en Europe comme aux Etats-Unis grâce au secteur des services a remis un coup d’accélérateur aux taux. Un «no landing» rassurant signifie aussi que les banques centrales vont devoir garder leurs taux élevés plus longtemps.

L’inflation dans les services est la plus inerte. «Ramener l’inflation de 10% à 4% est facile. Passer de 4% à 2% est plus compliqué», expliquait à L’Agefi en fin d’année dernière Géraldine Sundstrom, gérante en allocation d’actifs chez Pimco. En Europe le taux 2 ans allemand a retrouvé un sommet depuis 2008. Aux Etats-Unis, Goldman Sachs s’attend désormais à des hausses de 75 points de base (pb) supplémentaires des taux Fed funds, à 5,5%. Sur les marchés, la probabilité d’une hausse de 50 pb lors de la prochaine réunion a augmenté de 15 points en une semaine, à 24%, selon l’outil Fedwatch de CME Group.

Death zone

Un véritable frein pour les marchés actions, en particulier américains, qui semblent désormais offrir peu de potentiel. De nombreux spécialistes relèvent que la prime de risque atteint des niveaux trop faibles. «La plupart de nos clients (environ 80%) ont été surpris par le rallye de début d’année mais conviennent que les primes de risque sur les actions sont anormalement basses», relèvent les stratégistes de Credit Suisse. Cet indicateur retrouve ses niveaux d’avant la crise financière de 2008, et ce, quel que soit le mode de calcul. Le plus simple est de comparer le rendement des actions ou la croissance bénéficiaire attendue par rapport au niveau des taux longs ou le rendement des obligations corporate investment grade. Une prime de risque plus faible signifie que les investisseurs sont moins rémunérés pour la prise de risque par rapport à un actif sans risque, généralement les obligations d’Etat. Donc que le marché est vulnérable à la moindre mauvaise nouvelle.

De plus en plus de stratégistes se veulent prudents, à l’instar de ceux de JPMorgan et de Bank of America. Ceux de Goldman Sachs sont désormais neutres. Ils notent que l’écart entre les indices d’activité ISM et la prime de risque est historiquement élevé, ce qui limite le potentiel de compression de la prime. «Il en va de même pour les autres primes de risque cycliques telles que les primes cycliques contre défensives et les spreads de crédit high yield», ajoutent ces derniers.

Le très bear stratégiste de Morgan Stanley, Michael Wilson relève que, compte tenu de la faible prime de risque, l’indice S&P 500 est entré dans une «death zone» qui suit la «high risk zone». Il juge le couple risque-rendement des actions américaines très faible alors que les taux risquent de rester élevés longtemps et que les prévisions de croissance bénéficiaires sont toujours trop optimistes. Parmi les prévisionnistes les plus pessimistes, Michael Wilson anticipe une baisse d’un quart de l’indice d’ici la fin du premier semestre à 3.000 points.

La volatilité, qui était restée jusqu’à présent faible autour de 20 pour l’indice Vix, montrant une forme de complaisance des investisseurs, semble signaler un changement d’attitude du marché. Le Vix a bondi mardi de 8% à 23. Un plus haut depuis mi-décembre. Il avait dépassé 32 en octobre quand l’indice S&P 500 était au plus bas.

{"title":"","image":"298868","legend":"","credit":""}