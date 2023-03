Taxe sur les Gafa et aide aux pays émergents seront au menu du prochain G20

Au G20 Finances, qui se tiendra du 22 au 25 février à Bangalore en Inde, qui préside actuellement l’instance, il sera beaucoup question d’aide aux pays en développement, mais aussi de la taxation des géants du numérique qui reste dans l’impasse.

Concernant la fiscalité internationale, si la taxation minimale de 15% du bénéfice des sociétés (pilier 2) avance et devrait aboutir dans les prochains mois, Bruno Le Maire estime que les chances de succès de la taxation des géants du numérique (pilier 1) étaient minces, alors que les négociations à l’OCDE sont dans l’impasse.

«Aujourd’hui les choses sont bloquées, notamment par les États-Unis, l’Arabie saoudite et l’Inde. Nous plaiderons pour un déblocage de la situation» mais «les chances de succès sont minces», a déclaré le ministre français de l’Economie, lors d’un point presse lundi, plaidant pour une solution européenne. «Je rappelle que nous avons toujours indiqué que si les pays du G20 et de l’OCDE n'étaient pas capables de se mettre d’accord pour une mise en œuvre pratique de la taxation digitale, nous plaiderions pour sa mise en œuvre européenne. Je pense que nous y sommes», a ajouté Bruno Le Maire.

L’objectif est que la convention internationale sur cette taxe soit adoptée avant la fin du premier semestre 2023. Les chances de succès sur ce pilier 1 seront alors évaluées et des mesures de remédiation pourraient être mises en œuvre si cela n’est pas fait dans le calendrier imparti, a précisé Bercy. «La question d’une taxation des services numériques en Europe se posera en cas d’échec du pilier».

La croissance économique est meilleure que prévu, ce qui est «conforme à nos intérêts» mais elle fait aussi peser un risque important «d’une grande divergence entre les pays développés et les pays en développement», a également déploré Bruno Le Maire. «Je plaiderai au G20 pour continuer à lutter contre ce risque de grandes divergences, pour une réduction des inégalités et pour un soutien massif» à ces pays, a-t-il dit avant les réunions des ministres des Finances et des banquiers centraux des 20 pays les plus riches.

Pacte financier pour les émergents

Depuis 2020, les pays émergents ont été confrontés à un triple choc : celui du Covid, désormais de l’inflation et demain celui de la transition verte. Or ces pays ont beaucoup moins de ressources pour y faire face. Le ministre souhaite la mise en œuvre d’un nouveau «pacte financier» permettant de trouver de nouveaux moyens et modalités pour financer ces transitions. «Nous allons en juin 2023 travailler sur un nouveau pacte financier qui doit permettre de financer la transition climatique dans les pays en développement et leur permettre d’avoir accès à un certain nombre de technologies et de biens industriels qui sont indispensables pour réussir cette transition écologique», a-t-il déclaré. La France souhaite organiser un sommet en juin au cours duquel la question du recyclage des DTS (la France veut accroître de 20% à 30% son effort et inciter ceux qui ne sont pas parvenus à l’objectif de 20% d’accroître leurs efforts), de la réforme des banques multilatérales de développement ou la mobilisation du secteur privé seront abordées, a précisé Bercy.

La situation des pays endettés sera l’un des principaux sujets de ce G20 Finances a affirmé de son côté Christian Lindner, le ministre allemand des Finances. La France, qui préside le Club de Paris, souhaite que le G20 se prononce en faveur d’une accélération du calendrier pour les pays comme la Zambie, le Ghana ou l’Ethiopie dans le cadre du common framework (le cadre de restructuration établit par le G20). Une des difficultés est la participation de la Chine, qui est devenue l’un des premiers créanciers en Afrique et en Asie et qui met en avant des sujets dans le cadre de ces restructurations qui ne font pas consensus, juge Bercy, faisant référence à la demande de Pékin de faire participer la Banque mondiale aux restructurations malgré son statut de créancier privilégié.

L’Inde, hôte de ce G20 Finances, également un important créancier de ces pays, veut soutenir l’idée portée par le FMI, la Banque Mondiale et les Etats-Unis d’étendre le cadre commun aux pays à revenus moyens et non pas seulement aux pays les plus pauvres. Pour Christian Lindner, ce dispositif doit d’abord être testé avant de penser à une éventuelle extension. Il demande à toutes les parties de prendre leurs responsabilités, sans nommer directement la Chine.

Un an après l’invasion de l’Ukraine, le G20 devrait travailler sur un programme d’aide du FMI de l’ordre de 15 milliards de dollars d’aides sur quatre ans, alors que l’Union européenne et les Etats-Unis ont déjà mobilisé beaucoup d’argent. Bruno Le Maire plaidera par ailleurs pour un renforcement des sanctions envers la Russie qu’il a qualifiées «d’arme de long terme» qu’il faut maintenir et renforcer.