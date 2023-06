Patrick Artus : «La repentification à venir de la courbe américaine est une opportunité historique»

La courbe des taux américains n’a jamais été aussi inversée, signe d’une récession qui tarde à se manifester mais pourrait finalement n’être que technique. Cette inversion signifie que les taux courts (reflets de la politique monétaire) sont plus élevés que les taux longs (reflets des anticipations d’inflation et de croissance). La différence entre les taux 2 ans et 10 ans américains a atteint un plus haut historique de 107 points de base (pb) en mars, et reste toujours très inversée, à 102 pb. Une inversion qui s’est accentuée ces derniers jours après la confirmation par les dirigeants des grandes banques centrales de leur approche restrictive face au risque d’une inflation persistante, lors du Forum de Sintra. Les taux court terme intégraient de plus en plus deux nouvelles hausses de taux par la Réserve fédérale (Fed) et la Banque centrale européenne (BCE), tandis que les taux long terme se détendaient légèrement, mais dans une fourchette étroite.

Cette situation inhabituelle devrait toutefois se réinverser, pensent certains opérateurs. Historiquement, l’inversion de la courbe n’a jamais duré et la pente est toujours revenue à sa physionomie naturelle, où les taux longs sont supérieurs aux taux courts, les investisseurs réclamant une prime pour la détention de titres à long terme. Patrick Artus, conseiller économique chez Natixis IM, croit à cette repentification de la courbe : «Celle-ci viendra de la baisse des taux courts, permise par la désinflation qui a commencé aux Etats-Unis, conjuguée à une hausse des taux longs, car l’inflation va rester à un niveau supérieur à la cible.» L’inflation aux Etats-Unis, hors énergie, alimentation et loyers, a diminué à 2,5% en mai, contre 8% au printemps 2022. «La désinflation est clairement visible dans les chiffres et devrait baisser encore davantage au second semestre avec la baisse des prix des loyers (shelter), qui sont la véritable cause d’une inflation sous-jacente restant à des niveaux élevés», explique l’économiste.

En mai, l’indice des prix à la consommation américain (CPI) a progressé de 4%, après 4,9% en avril. L’inflation core est ressortie en hausse à 5,3% sur un an. «Cette désinflation rapide va permettre à la Fed de baisser ses taux, juge Patrick Artus. Il y a généralement un décalage de six mois à un an entre le moment où la Fed atteint son taux terminal et la première baisse des taux Fed Funds. Cette première baisse pourrait intervenir à l’été 2024.» Le taux 2 ans américain commence déjà à intégrer cette baisse car il évolue sous le taux terminal des Fed Funds anticipé par les marchés à 5,75% (+50 pb). «Une fois les deux dernières hausses réalisées, le taux 2 ans va amorcer sa baisse, car les marchés vont commencer à anticiper les baisses des Fed Funds», affirme l’économiste. Mais l’inflation va rester supérieure à ce qu’elle a été au cours des deux dernières décennies. «Nous ne pensons pas que l’inflation pourra descendre sous 3%, poursuit Patrick Artus. Avec une limite à la baisse des taux Fed Funds, et donc du taux 2 ans, sur ces niveaux.»

Un plancher à 3%

A court terme, l’économie américaine, que l’économiste de Natixis ne voit pas tomber en récession (ou transitoirement en fin d’année en raison uniquement d’un effet de stocks), va rester résiliente grâce à la robustesse du marché du travail, mais aussi à la résistance de la consommation, qui va bénéficier notamment de la reconstitution du pouvoir d’achat des ménages du fait de la baisse de l’inflation. «L’économie américaine résiste aussi grâce à la robustesse des marges des entreprises, qui ont atteint de nouveaux plus hauts, ce qui soutient l’investissement. Par ailleurs, la baisse de la productivité du travail depuis mi-2021, qui est assez marquée, à 1,5% par an, suppose davantage de créations d’emplois et donc un marché du travail toujours tendu. Il n’est pas certain que les prévisions de la Fed d’une hausse du taux de chômage aux Etats-Unis de 3,7% à 4,1% se réalisent, car le marché du travail américain va créer plus d’emplois que la capacité actuelle de la population en âge de travailler», estime Patrick Artus. Un facteur clairement inflationniste. Cela s’ajoute aux moteurs structurels qui plaident pour une inflation plus élevée que par le passé : la transition énergétique, les relocalisations et les tensions sur le marché du travail.

«La Fed est coincée par ce supplément d’inflation», poursuit l’économiste. Avec une pression également sur les taux long terme, contribuant à cette repentification de la courbe des taux par le haut (bull steepening). «Il y a une vraie erreur de ‘pricing’ sur les taux longs», juge-t-il. D’une part, l’inflation anticipée à cinq ans quel que soit l’horizon (spot, 2 ans dans 5 ans ou 5 ans dans 5 ans) est trop basse pour l’économiste, à 2,5%. Pour certains, ce niveau stable des anticipations est le signe de la crédibilité de la banque centrale, mais pour beaucoup, dont Patrick Artus, c’est un indicateur qui n’a jamais été vraiment fiable. L’inflation en régime de croisière devrait être autour de 3%. Et le taux 10 ans, spot comme à terme, qui est stable autour de 3,75%, ne prend pas en compte ce nouveau régime d’inflation.

Retard du marché

Ce retard, l’économiste de Natixis l’explique par les anticipations persistantes de récession des investisseurs. La réduction du bilan de la Fed (quantitative tightening) risque également de tendre les rendements. L’impact d’une baisse de 1.000 milliards du bilan est estimé à 35 pb sur le taux 10 ans. L’économiste affirme en outre que les importants besoins d’investissements liés à la transition énergétique comme aux projets de relocalisation des productions aux Etats-Unis comme en Europe vont aussi avoir un impact sur les taux longs car l’épargne est moins abondante. «Nous allons passer d’un monde d’excès d’épargne, qui mettait la pression sur les taux à la baisse, à un monde où l’épargne sera moins importante car les besoins d’investissement, tant publics que privés, sont considérables.» Les investissements menés dans le cadre de l’IRA (Inflation Reduction Act) aux Etats-Unis illustrent l’ampleur de ces besoins.

La BCE a été encore plus mauvaise que la Fed et n’a absolument pas vu le problème d’inflation

«Nous anticipons un taux 2 ans à 3% et dans le même temps un taux 10 ans à 4,7%, soit un potentiel de repentification de 340 pb. Nous ne devrions pas être loin de ces niveaux fin 2024. C’est une opportunité historique.» L’économiste affirme que la courbe des taux de la zone euro est dans la même situation, mais l’erreur d’anticipation est encore plus grave. Il est illusoire d’espérer une inflation inférieure à 5% comme le fait la BCE, dit-il. Le problème d’inflation n’est pas le même qu’aux Etats-Unis. La zone euro fait face à des pressions salariales. «La BCE a été encore plus mauvaise que la Fed et n’a absolument pas vu le problème d’inflation», déclare l’économiste. L’inflation sous-jacente reste élevée, à 6,9%, et une désinflation rapide n’est pas en vue, d’autant que la politique de la BCE reste expansionniste, avec des taux réels toujours négatifs. «Ces tensions sont liées à un problème d’offre et, tant qu’il persistera, il y aura de l’inflation», conclut Patrick Artus, qui n’exclut pas un taux directeur à 5% dans la zone euro.◆