Pacte de stabilité : la rigidité de Berlin crispe ses partenaires européens

Un premier tour de piste mouvementé. Réunis vendredi 28 et samedi 29 avril à Stockholm, les ministres des Finances des Etats membres de l’UE ont lancé les pourparlers au sujet de la proposition législative de refonte du cadre de gouvernance économique de l’UE, présentée la semaine passée par la Commission européenne. Si la copie de Bruxelles a reçu un accueil globalement positif, un certain agacement s’est manifesté à la table des grands argentiers de l’UE à l’égard des positions allemandes.

Devant les micros, le libéral Christian Lindner a estimé que le paquet législatif n’était «pas encore en phase avec les demandes de l’Allemagne», alors même que l’exécutif communautaire a cédé à plusieurs de ses revendications. Certes, la réforme proposée est toujours fondée sur le principe d’«appropriation» par chaque État de sa propre trajectoire budgétaire : le processus débuterait par une analyse spécifique de la soutenabilité de la dette publique de l’Etat menée par la Commission, laquelle négocierait ensuite avec le gouvernement en question un plan budgétaire contraignant sur quatre ans. Mais Bruxelles a ajouté à cette idée initiale plusieurs règles « automatiques » et « uniformes » destinées à réduire sa propre marge de manœuvre et à répondre aux demandes de Berlin.

La fin du clan des « frugaux » ?

La ministre des Finances néerlandaise- et vice Première ministre - Sigrid Kaag, pour qui ledit paquet constitue «une bonne base de négociation», a jugé l’attitude allemande «inquiétante». Également interrogée sur l’inflexibilité de Christian Lindner, la ministre suédoise Elisabeth Svantesson a, elle aussi, fait montre d’une légère impatience - avec le ton diplomatique que requiert le rôle de présidence tournante du Conseil de l’UE.

Ces déclarations, celle de Sigrid Kaag en particulier, pose une question cruciale pour la suite des négociations : dans quelle mesure le camp des pays dits « frugaux » (Autriche, Pays-Bas, Danemark et Suède avec, pour sympathisants, l’Allemagne et la République tchèque), est-il toujours uni à Bruxelles ? La cohésion et les dynamiques internes de ce «clan» ont été altérés par les différentes élections nationales, et par la guerre en Ukraine, explique Sander Tordoir, du Centre for European Reform : «Jusqu’à la pandémie, la ligue des frugaux, menée par les Pays-Bas, était le camp du ‘non’ rigide sur les questions budgétaires, avec l’Allemagne qui faisait office de force modératrice. Cette donne a changé : les pays scandinaves et de l’est sont beaucoup plus pro-européens depuis le début de la guerre de Poutine, et le gouvernement néerlandais, bien que toujours frugal, joue désormais un rôle plus constructif, en s’efforçant de faciliter le compromis, avec la France notamment. A l’inverse, c’est l’Allemagne - Lindner en particulier - qui est sur la ligne la plus dure », analyse cet économiste néerlandais.

Lindner forcé au compromis ?

De là à dire que le rigide Christian Lindner est dorénavant isolé à Bruxelles, le pas est grand, même si Bercy, qui dénonce les concessions accordées à l’Allemagne, prend un malin plaisir à rappeler que «sur la réforme, le son de cloche n’est pas le même selon la composante de la coalition gouvernementale allemande à laquelle l’on s’adresse». «Il peut paraître isolé, mais il est assez représentatif des libéraux nordiques. Ils ne sont pas majoritaires, mais on ne peut pas faire sans eux. Sigrid Kaag est du D66 mais le VVD (libéral), qui dirige la coalition néerlandaise, est sur la ligne Lindner », nuance une source au sein du groupe Renew (libéral), au Parlement européen.

L’évolution de la ligne de Christian Lindner constituera en tout cas une donnée déterminante pour la suite des négociations, d’autant plus qu’une partie de la réforme nécessite un vote à l’unanimité des 27. A ce sujet, les pronostics des observateurs divergent : «Je pense que la pression sur ses épaules va devenir trop forte, et qu’in fine, il devra accepter un compromis », estime Sander Tordoir. « Lindner est confronté à une situation interne difficile avec un électorat qui a l’impression que son parti, le FDP, est le parent pauvre des arbitrages de la coalition. Les sondages ne sont pas bons, c’est aussi un enjeu pour lui pour les élections européennes. Donc Lindner, de notre point de vue, ne va pas s’assouplir », prévoit-on, à l’inverse, au sein du groupe Renew.

