Nucléaire civil, diamants : ces secteurs russes que l’Union européenne continue de ménager

Finance, banques, transport, médias, or, pétrole, charbon … Un an après le début de la guerre en Ukraine, les sanctions mises en œuvre par l’Union européenne (UE) ont frappé de multiples pans de l’économie russe. Cependant, à l’instar du dixième paquet de sanctions adopté vendredi, certains domaines clés pour le Kremlin, et le financement de son effort de guerre, continuent à être épargnés par les Européens. En particulier : ceux du nucléaire civil et des diamants. Pour ce qui est de l’industrie de l’atome, les discussions autour de ce nouveau paquet semblent néanmoins avoir marqué un point d’inflexion. Non pas dans son contenu, mais dans le discours tenu par certains responsables de l’UE. Alors que le nucléaire était jusqu’ici oublié dans une certaine discrétion, les pays baltes et la Pologne ont cette fois ouvertement mené l’offensive pour l’inclure dans les sanctions.

Cependant, la raison derrière leur opposition reste entière : l’existence de 34 réacteurs construits par l’entreprise publique russe Rosatom rend plusieurs Etats membres à l’Est de l’UE dépendants de ce géant du nucléaire. Or en Bulgarie et en République Tchèque, par exemple, les réacteurs russes fournissent environ un tiers de l’électricité. En Hongrie, cette proportion est proche de 50%. Si les discussions venaient à progresser dans un paquet de sanctions ultérieure, Budapest n’hésiterait certainement pas à faire usage de son droit de veto.

Du côté de Paris, la question met mal à l’aise. La France est également dépendante de la Russie dans le domaine du retraitement de l’uranium. Cette dépendance est d’ailleurs mutuelle : à Belfort, l’entreprise GEAST, filiale de General Electric qui doit être rachetée par EDF, fournit des turbines Arabelle à Rosatom pour une bonne partie des centrales construites par le géant russe (Rosatom est leader mondial en la matière). Des entreprises comme EDF, Alstom, et Fraratom entretiennent des liens multiples et profonds avec Rosatom. «C’est un sujet absolument tabou pour la France, qui a refusé d’abandonner sa coopération avec la Russie sur le nucléaire civil, qu’elle voit comme un intérêt stratégique de long terme», résume une source au sein du groupe Renew, où siègent les eurodéputés macronistes au Parlement européen.

Diamants dans le viseur

Voir les Européens sanctionner le secteur russe du diamant dans les prochains mois apparaît autrement plus probable. Car ici, le blocage n’est le fait que d’un pays : la Belgique. Mais l’enjeu est majeur : la Russie n’est autre que le premier producteur mondial de diamant. La société russe Alrosa, dont un tiers est détenu par l’Etat, est en quelque sorte à l’extraction de diamant ce que Rosatom est au nucléaire civil. Pour le Plat pays, et sa ville flamande d’Anvers, l’un des points névralgiques du commerce international de la pierre précieuse, toute sanction impliquerait un coût économique considérable. L'équivalent de 1,8 milliard d’euros de diamants bruts ont en effet été importés de Russie en Belgique en 2021, et 10.000 emplois sont en jeu, selon le lobby belge du secteur. Au-delà de l’Europe, ce pan de l’économie russe se trouve généralement épargné.

Sous l’insistance ukrainienne et la pression d’une partie de ses partenaires, la Belgique a quelque peu commencé à faire évoluer sa position. Arguant de la nécessité de prendre des mesures au niveau international, et non strictement européen, le gouvernement belge explique avoir engagé des discussions avec Washington sur le sujet. Les Etats-Unis ont mis en place un embargo, mais il reste limité aux diamants bruts, ce qui en limite sévèrement la portée. La nature du marché rend en effet très difficile l’identification de l’origine de la pierre, une fois que celle-ci a été taillée et polie. Vendredi, les dirigeants du G7 se sont cependant engagés à « travailler collectivement sur des mesures supplémentaires sur les diamants russes, bruts et polis, en travaillant étroitement avec des partenaires clés ».