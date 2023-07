Novartis termine son long recentrage stratégique

La réflexion aura duré deux ans. Le groupe Novartis a annoncé mardi 18 juillet que la scission de 100% du capital de sa division de médicaments génériques Sandoz devrait intervenir au début du quatrième trimestre de cette année, par le biais d’une introduction à la Bourse suisse. Cette décision clôt une revue stratégique qui avait été lancée pour cette activité lors de la présentation des résultats trimestriels du groupe en octobre 2021. La décision de coter Sandoz avait ensuite été prise en août 2022, dans un contexte déjà peu propice aux introductions en Bourse.

Outre ce spin-off, le laboratoire pharmaceutique suisse a indiqué lancer un programme de rachat d’actions de 15 milliards de dollars (13,3 milliards d’euros) qui doit s’achever d’ici à la fin de 2025. Il a relevé ses prévisions pour l’exercice 2023 après un bon premier semestre.

Le conseil d’administration de Novartis a donc approuvé le projet de scission de Sandoz, sur lequel les actionnaires se prononceront lors d’une assemblée générale extraordinaire prévue le 15 septembre. Novartis prévoit de coter le fabricant de génériques à la Bourse suisse, et aux Etats-Unis avec un programme de certificats de dépôts américains, ou ADR. En 2022, des discussions avec les fonds Blackstone et Carlyle pour racheter cette activité avaient fait ressortir une valorisation de 25 milliards de dollars.

Par cette opération, Novartis entend se transformer en un «pure player» des médicaments innovants. Depuis plusieurs années, la société cherche à sortir de la logique de conglomérat qui prévalait auparavant. En 2018, elle avait initié une première étape de clarification de ses activités en se séparant de sa division ophtalmologique Alcon.

Elle sera présente sur cinq domaines thérapeutiques principaux (cardiovasculaire, immunologie, neurosciences, tumeurs solides et hématologie) pour lesquels elle estime le potentiel «important». Dans une même logique de rationalisation, elle se concentrera sur ses zones graphiques de prédilection que sont les Etats-Unis, l’Allemagne, la Chine et le Japon.

Levier

Même si les besoins en recherche et développement restent importants pour les prochaines années, le groupe estime que «le maintien d’un bon équilibre entre l’investissement dans l’entreprise, une structure de capital solide et des rendements attrayants pour les actionnaires demeure une priorité». Une constante pour la société, qui avait déjà mis en place en 2021 une politique de rachat d’actions portant lui aussi sur 15 milliards de dollars. Ce programme a été bouclé en juin 2023.

Cette politique, généreuse pour les actionnaires, a tout de même un prix. Entre le 30 décembre 2022 et le 30 juin 2023, la dette du groupe a doublé, passant de 7,2 milliards à 15,4 milliards de dollars, à un moment où son coût se renchérit. Le groupe explique que cette augmentation «est principalement due au paiement du dividende annuel de 7,3 milliards de dollars et à la sortie nette de trésorerie pour les transactions sur actions propres de 5,7 milliards de dollars». Ces sommes sont partiellement compensées par un flux de trésorerie disponible de 6 milliards de dollars au cours du premier semestre 2023.

Portée par l’annonce de ces distributions, et par un résultat net de 2,32 milliards de dollars au deuxième trimestre, contre 1,7 milliard un an plus tôt, l’action Novartis progressait de plus de 4% mardi à 88,6 francs suisses. De quoi rattraper un peu le retard que le titre a pris sur les marchés ces derniers mois, comme l’ensemble du secteur. Le groupe pharmaceutique est repassé dans le vert sur l’année, avec une progression d’un peu plus de 3% depuis le 1er janvier contre 13% pour l’Euro Stoxx 50.

(avec l’Agefi Dow Jones)