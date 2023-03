Nouvel appel à un emprunt européen pour faire face à la crise énergétique

Dans une tribune publiée mardi dans le journal Irish Times, le commissaire européen à l’Economie, Paolo Gentiloni, et le commissaire au Marché intérieur, Thierry Breton, lancent un nouvel appel à un emprunt commun des 27 pays de l’Union européenne (UE) pour financer une réponse à la crise des prix de l’énergie, qui menace de plonger le bloc dans la récession. Ils déclarent que ce nouvel emprunt pourrait s’inspirer de la dette commune émise lors de la pandémie de Covid-19 pour subventionner des emplois qui auraient autrement été perdus. Leur proposition intervient alors que le plan d’aide massif de 200 milliards de l’Allemagne en faveur des ménages et des entreprises suscite l’inquiétude des autres gouvernements, incapables d’apporter une telle aide à leur économie, quant à l'équité de la concurrence sur le marché unique. Durant la pandémie, l’UE a emprunté conjointement 100 milliards dans le cadre de son programme SURE et a prêté des fonds aux gouvernements pour subventionner les salaires des travailleurs.