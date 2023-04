L’Union européenne entérine son Green Deal

Cette ultime étape est réputée pure formalité, il n’empêche qu’un certain soulagement flottait mardi midi dans les rangs des eurodéputés à l’issue du vote. Réunis en session plénière à Strasbourg, ils ont donné leur feu vert final à quatre projets législatifs qui, fondés sur le principe du pollueur-payeur, forment la pierre angulaire du Green Deal européen : la création d’une taxe carbone aux frontières, la révision du marché carbone de l’UE (ETS), la mise sur pied d’un second marché du C0 2 pour les émissions des transports routiers et des bâtiments (ETS2), et la naissance d’un «fonds social pour le climat». «Enfin, on va en terminer avec ces sujets», soufflait ainsi une source parlementaire. Après la ratification du Conseil, attendue dans les prochains jours, les colégislateurs auront en effet définitivement tourné la page de deux ans d’âpres négociations, avec leur lot de tensions et de rebondissements.

Mais s’ouvrira ensuite le délicat chapitre de la mise en œuvre. Les inquiétudes entourant l’ETS2 sont aussi très fortes. Au Parlement, nombreux sont ceux à avoir prévenu sans relâche de la potentielle explosivité sociale de cette nouvelle tarification du carbone par l’UE, destinée à réduire les émissions du chauffage des bâtiments et des carburants routiers. Concrètement, à partir de 2027 les fournisseurs de carburants, gaz et fioul de chauffage devront acheter des quotas pour couvrir leurs émissions. Le surcoût sera, au moins en partie, reporté sur le consommateur final : les ménages et les entreprises.

A travers leur position de négociation commune, les eurodéputés ont longtemps plaidé pour limiter, dans un premier temps, cette nouvelle Bourse du carbone aux bâtiments d’entreprises et aux activités commerciales de transport routier, en excluant donc les ménages. Sans succès : le Conseil de l’UE, guidé par une Allemagne viscéralement attachée au projet, a fini par avoir gain de cause. Quid de la France, que l’épisode des «gilets jaunes» ou, auparavant, celui des «bonnets rouges» rendaient très réceptive à ces craintes ? Certes peu emballé, Paris a marchandé son soutien en échange de celui de Berlin sur la taxe carbone aux frontières, idée historiquement défendue par la France et battue en brèche de l’autre côté du Rhin.

Garde-fous

Avec d’autres Etats membres, et le Parlement, la France a néanmoins obtenu la mise en place d’un certain nombre de garde-fous. Le prix de la tonne de C0 2 y sera, de fait, plafonné à 45 euros jusqu’en 2030. Et, condition sine qua non pour Paris, le texte final prévoit une exemption du système, jusqu’à 2030, pour les Etats membres disposant d’un dispositif de tarification carbone avec un prix «équivalent» ou supérieur à celui des quotas d’émission dans l’ETS2 (45 euros maximum, donc).