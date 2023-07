L’UE a fait le plein de gaz pour l’hiver prochain

La flambée des prix que l’Europe a connue en 2022 semble désormais de l’histoire ancienne. Le tarif spot du gaz se distingue en 2023 par sa relative stabilité au second trimestre, après une baisse de plus de 50% au cours du premier trimestre 2023. Les prix restent cependant très au-dessus (+180%) de leur moyenne constatée entre 2016 et 2020, selon l’AIE (Agence Internationale de l’Energie).

Le niveau des stocks de l’Union européenne (UE) permet d’écarter un risque de choc d’offre au cours de l’hiver 2023-2024. Les capacités de stockage sont remplies à plus de 98%, au-delà des dispositions du texte adopté en juin 2022 et qui requiert un taux de remplissage minimum de 90% au 1er novembre de l’année en cours. Quelques pays, dont la France, la Hongrie et la Pologne, sont un peu en retard, avec des réserves complétées respectivement à 67%, 72% et 78%.

Au premier trimestre 2023 cependant, la Russie reste le second fournisseur de l’UE en valeur, selon Eurostat. La demande européenne s’est adaptée à l’offre russe. Les approvisionnements via pipeline, qui représentaient 40% des importations totales de l’UE avant le déclenchement du conflit, représentent moins de 10% des volumes en 2023. Les importations de GNL (gaz naturel liquéfié) ont bondi de 66% par rapport à 2021 et représentaient 16% des achats de l’UE au premier trimestre.

A lire aussi:

Les Etats membres se sont fixé pour objectif de cesser leurs importations de gaz russe d’ici à 2027, et cherchent à diversifier davantage leurs approvisionnements. A l’occasion du sommet UE-CELAC qui s’est tenu à Bruxelles les 17 et 18 juillet, la Commission aurait approché l’Argentine à cet effet, d’après Reuters.

Si cette décision devait intervenir dès 2023 – des discussions se tiennent à Bruxelles depuis le printemps –, les stocks atteindraient un niveau suffisant, autour de 90 à 95%, en raison d’une plus grande disponibilité du GNL américain, estime l’institut Bruegel. Les Etats-Unis prévoient en effet de remettre en service le terminal de Freeport, qui était à l’arrêt depuis plus d’un an et qui représente 20% des capacités d’exportation américaines.