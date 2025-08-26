L’or réagit au chahut de Donald Trump avec la Fed

Les prix de l’or ont atteint mardi leur plus haut niveau en plus de deux semaines, après que le président américain Donald Trump a annoncé qu’il limogeait la gouverneure de la Réserve fédérale Lisa Cook, une décision perçue par beaucoup comme une atteinte à l’indépendance de la banque centrale et une atteinte à la confiance dans les actifs américains.

L’or au comptant était en hausse de 0,4% à 3 379,05 dollars l’once, à l’ouverture des marchés européen, après avoir atteint son plus haut niveau depuis le 11 août plus tôt dans la séance. Les contrats à terme sur l’or américain pour livraison en décembre ont augmenté de 0,3% à 3.425,80 dollars.

Le métal jaune a connu une première quinzaine d’août très agitée lors de l'épisode des droits de douane avec la Suisse. Mais lundi, les motifs de vigilance sont changé de thématique lorsque Donald Trump a pris la mesure sans précédent de licencier Lisa Cook en raison de plaintes pour irrégularités dans les emprunts hypothécaires.

Interventionnisme

«Les investisseurs voient la décision de Trump comme une tentative d’obtenir une majorité accommodante au sein de la Fed... mettant en péril l’indépendance de la Fed et ajoutant de l’incertitude sur les marchés, avec pour résultat que les investisseurs achètent de l’or», a déclaré Carlo Alberto De Casa, analyste externe chez Swissquote. «Trump a une fois de plus mis les traders un peu sur les nerfs avec ses commentaires sur Cook, ce qui a entraîné une augmentation des flux d’or vers des valeurs refuges aujourd’hui», a déclaré Tim Waterer, analyste en chef du marché chez KCM Trade. « On a le sentiment que Trump pourrait remodeler la Fed en une institution plus accommodante, et toute dépréciation du dollar ou baisse des rendements qui en résulterait conviendrait probablement à l’or. »

Les lingots, outils de réserve, ont tendance à bien se comporter dans un environnement de taux d’intérêt bas et en période d’incertitude économique.

Le SPDR Gold Trust, le plus grand ETF adossé à l’or au monde, a déclaré que ses avoirs avaient augmenté de 0,18% à 958,49 tonnes métriques lundi contre 956,77 tonnes vendredi.

Vendredi, le président de la Fed, Jerome Powell, a évoqué une possible baisse des taux lors de la réunion de la Fed le mois prochain, affirmant que les risques pour le marché du travail augmentaient mais que l’inflation restait une menace, et qu’une décision n'était pas gravée dans le marbre. « Les marchés anticipent une baisse des taux de 25 points de base (en septembre). Une baisse massive favoriserait davantage l’or, mais je ne vois pas ce scénario comme probable, car les membres de la Fed pourraient être préoccupés par le ralentissement du marché du travail, tout en continuant à prendre en compte les risques d’inflation », a ajouté Carlo Alberto De Casa.

Les investisseurs se tournent désormais vers l’indice des prix des dépenses de consommation personnelle, l’indicateur d’inflation préféré de la Fed, attendu vendredi, pour obtenir davantage d’indices sur la trajectoire de la politique monétaire de la banque centrale.

(avec Reuters)