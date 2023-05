L’Italie se replace sur le marché des obligations sécurisées

La transposition en 2022 puis l’entrée effective au 31 mars en Italie de la directive 2019 destinée à harmoniser les règles sur les obligations sécurisées (covered bonds, CB ; ou Obbligazioni Bancarie Garantite, OBG) ouvre la voie à un retour sur ce marché des émetteurs transalpins, qui sont restés à l’écart de volumes d’émissions record en 2022. Les banques locales qui ont pu mettre à jour leurs prospectus sur les obligations sécurisées et les notifier à la Banque d’Italie ont dû attendre 30 jours après cette notification pour redémarrer leurs émissions.

«Les obligations sécurisées italiennes sont, selon nous, un produit de financement d’importance systémique, note Reber Acar, analyste de l’équipe spécialisée chez Scope Ratings. La possibilité d’utiliser à nouveau ce filet de liquidité ajoutera de la stabilité financière en Italie. Même si l’environnement de marché est devenu plus difficile avec la fin du programme d’achat d’obligations sécurisées (CBPP3) de la Banque centrale européenne (BCE) engagée en mars, en plus des nouvelles craintes pour le secteur bancaire et de la hausse des taux en cours.»

Cadre juridique neutre en termes de crédit

En redonnant à ces émetteurs un accès à un financement plus prévisible et moins volatil, cela pourrait faciliter le remboursement des 320 milliards d’euros de financements ciblés à long terme (TLTRO 3) empruntés depuis 2020 par les banques italiennes et arrivant à échéance, poursuit l’agence de notation, même si elle ne prévoit qu’entre 6 et 8 milliards d’euros d’émissions nettes d’OBG supplémentaires en 2023 (4 milliards en 2022). Depuis la crise souveraine, ces titres se négocient souvent avec des spreads inférieurs à ceux des obligations souveraines italiennes (BTP), et l’appétit des investisseurs reste fort, car elles offrent un potentiel de rattrapage par rapport aux autres «covered bonds» européennes.

«Le nouveau cadre juridique italien est neutre en termes de crédit : la mise à jour permet surtout de renforcer la surveillance réglementaire, l’information régulière et la transparence - désormais obligatoire - à l’égard des investisseurs, et de supprimer des contraintes d’émission pour les petites banques, estime Mathias Pleissner, directeur délégué de l’équipe CB chez Scope. Notre évaluation confirme que les obligations sécurisées italiennes peuvent continuer à bénéficier des notations les plus élevées au regard du cadre de gouvernance et du portefeuille de couverture, jusqu’à neuf crans au-dessus de la notation initiale de l’émetteur.»

Pour rappel, l’harmonisation européenne imposait des mesures de ségrégation du panier de couverture par lequel les émissions sont sécurisées, de composition et de contrôle de ce panier, de critères d’éligibilité des actifs sous-jacents, de transparence et de gestion du risque de liquidité. Le texte fixait aussi deux labels d’«obligations garanties européennes», ou d’«obligations garanties européennes de qualité supérieure (premium)» pour celles qui proposent un «surnantissement» supérieur d’au moins 5% afin de faire l’objet d’un traitement prudentiel préférentiel pour les investisseurs.

Ces derniers bénéficient d’une bonne qualité de crédit globale, de positions solides des banques italiennes en termes de financement et de liquidité, concluent les analystes de Scope Ratings, évoquant «des garanties des ‘OBG prime’ robustes car le marché italien des prêts hypothécaires résidentiels reste relativement stable et ne devrait pas afficher de corrections de prix significatives». En outre, malgré des taux assez souvent variables, les emprunteurs bénéficient encore d’une meilleure capacité d’endettement en Italie que dans d’autres pays européens.

