L’investissement dans l’immobilier de bureaux est à l’arrêt

L’immobilier de bureaux en France boucle un nouveau semestre assez difficile avec un marché de l’investissement qui semble à l’arrêt, selon le baromètre Immostat publié jeudi. Le marché subit encore de plein fouet la hausse record des taux d’intérêt depuis un an. Le montant des investissements en immobilier d’entreprise atteint 4,2 milliards d’euros en Ile-France, soit une baisse de 44% par rapport au premier semestre 2022, et même de 61% au deuxième trimestre 2023 sur un an (1,8 milliard).

Il s'élève à seulement 6,2 milliards pour la France, soit une baisse de 51% par rapport au premier semestre 2022, et de 67 % au deuxième trimestre sur un an (2,5 milliards).

En Ile-de-France, le ralentissement concerne aussi le nombre de transactions, avec seulement 96 signatures recensées en six mois, au lieu de 168 un an plus tôt (149 en moyenne), explique JLL. Et surtout, 9 transactions de plus de 100 millions d’euros, au lieu de 19 au premier semestre 2022 (22 en moyenne), pour 1,9 milliard d’euros (-51%). Outre les très grandes transactions sur le centre commercial Italie 2-Paris 13 (vendu par Axa et Hammerson à la foncière d’Ikea pour 450 millions d’euros) et sur la tour Sequana à Issy-les-Moulineaux vendue par Accor à Valesco pour 460 millions, Kering a repris le 35 Avenue Montaigne et AEW le Passy Plaza, ce qui a renforcé la part relative des commerces sur les bureaux.

Effet télétravail

Outre la hausse des taux, le marché français subit aussi «la remise en question de la première classe d’actifs qu’est le bureau avec le déploiement du travail hybride, et l’anticipation des impacts des critères environnementaux sur les cash-flows et la valeur des actifs, note Stephan von Barczy, directeur du département Investissement de JLL. Les investisseurs ont donc conservé une position attentiste sur ce trimestre, privilégiant une affectation de leurs capitaux au refinancement de leurs prêts à maturité ou à des Capex permettant de mettre à niveau leurs immeubles. Ils se montrent par ailleurs extrêmement sélectifs, chaque acquisition devant améliorer la qualité du patrimoine et/ou sa performance financière.»

Bien que les vendeurs français semblent mettre plus de temps à s’ajuster que ceux d’autres pays, le prix moyen des bureaux achetés en Ile-de-France (tous biens confondus) a diminué de 9% sur un an, à 7.420 euros/m2 (droits inclus), et même de près de 10% pour Paris QCA (17.752 euros/m2) malgré la forte demande utilisateurs.

Demande placée en baisse

Après six mois, la demande placée de bureaux en Ile-de-France s’est élevée à 816.200 m2, en baisse de 22% par rapport au premier semestre 2022, malgré un deuxième trimestre un peu plus actif avec 421.000 m2 (-19%). Le marché s’est notamment repris dans le secteur Paris centre Ouest-Quartier Central des Affaires (QCA) avec 153.300 m2 placés au T2-2023, de même que dans le secteur Croissant Ouest-La Défense avec 132.400 m2. Du fait de nouvelles livraisons dans certains secteurs, l’offre immédiate a continué à augmenter, pour s’établir à 4.495.000 m2 au 30 juin, +10% par rapport à son niveau il y a un an.

Une satisfaction cependant pour le marché de la location : les taux de vacances encore au plus bas dans les quartiers centraux ont plutôt amené les loyers à croître légèrement, à 432 euros HT HC/m2/an pour les biens de seconde main (+3%), 429 euros HT HC/m2/an pour les biens neufs ou restructurés. Mais sans tenir compte des mesures d’accompagnement qui s’élevaient à 24,1% au T1-2023.

Enfin, le baromètre indique également de fortes baisses de la demande placée sur les entrepôts logistiques : -29% sur le semestre à l’échelle nationale avec 1.528.100 m2 (1.296.800 m2 en Régions ; 231.300 m2 en Ile-de-France), et même -42% au T2-2023 (557.300 m2).