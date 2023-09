L’inflation espagnole rebondit en septembre

L’inflation totale a rebondi en septembre en Espagne avec la forte hausse des prix de l’énergie. L’indice des prix à la consommation a augmenté de 3,5% ce mois-ci sur un an, selon la première estimation publiée jeudi par l’INE, l’institut de statistique espagnol. C’est le niveau le plus élevé depuis avril dernier. En août, l’inflation s’était établie à 2,6%. La hausse de septembre est conforme aux attentes des économistes. L’inflation sous-jacente, qui exclut les éléments les plus volatiles, a baissé à 5,8% contre 6,1% en août.

Cette nouvelle progression de l’inflation s’explique par des prix de l’énergie et des carburants plus élevés, en raison du rebond des prix du baril de pétrole, souligne l’INE. «Ce que nous voyons actuellement est que le rebond des prix du pétrole biaise l’inflation », relève Manuel Cardoso, économiste chez BBVA interrogé par Reuters, qui estime que la hausse des prix devrait se maintenir au-dessus de 4% à la fin de l’année. Les réductions de taxes sur les factures d'énergie et les subventions aux carburants ont fait partie des mesures prises pour lutter contre la flambée des prix par le gouvernement espagnol, qui en envisage par ailleurs de nouvelles ou d’en renouveler certaines d’ici à la fin de l’année.

(avec Reuters)